Los exconsellers y los Jordis, en el Supremo | Directo: declaran los investigados por el procés

Junqueras ha terminado de declarar. Ha estado solo 20 minutos hablando ante el juez, según cuenta el periodista Mateo Balín. Parece que la jornada transcurrirá rápido.

También se han acercado el portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri o el portavoz de Junts per Catalunya, Eduardo Pujol, y que figura como número ocho en la lista del partido, encabezada por Carles Puigdemont, para el 21-D, informa EFE.

A las puertas de Supremo se han congregado una veintena de familiares de los exconsellers y miembros de ANC y Òmniun. También se han acercado políticos, como la diputada del PDeCat Marta Nogueras, el portavoz de esta formación en el Senado, Josep Lluis Cleries, y la diputada de ERC Ester Capella.

La expresidenta del Parlament y presidenta de la Diputación Permanente de la Cámara catalana, Carme Forcadell, ha dicho que están "esperanzados" con las noticias que puedan llegar de los investigados. Para ella y los miembros de la Mesa el Supremo decretó libertad bajo fianza.





El orden de declaraciones, explica el diario Ara, es: Junqueras, Romeva, Mundo, Bassa, Forn, Borràs, Rull, Turull, Cuixart y Sànchez.

El primero en declarar es Oriol Junqueras.

El expresident Carles Puigdemont, que continúa en Bélgica, ha pedido a sus compañeros que hagan "todo lo posible" para salir de prisión. "Os queremos en casa", ha escrito en Twitter.





Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d’haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne’n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat!