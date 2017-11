Camillas a un euro en Wallapop para denunciar la situación de las urgencias del Hospital La Paz

Un grupo de enfermeros de las urgencias del Hospital Universitario La Paz ha publicado un anuncio en Wallapop muy... peculiar. "Maravilloso lote de 10 camillas hidráulicas hospitalarias, nuevo a estrenar, con precintos incluidos", reza el anuncio a través del que quieren denunciar de forma simbólica el mal funcionamiento de las urgencias estas semanas. Critican la falta de recursos y el mal estado del departamento.

Aseguran que el motivo por el que ponen a la venta esas camillas se debe a que no son las más "adecuadas" par los pacientes. "Se nos hace poco grosor de colchón y muy estrechas para que nuestros jovencitos nonagenarios estén horas y horas en espera de cama. Urge venga, tenemos que dejar hueco para cuando nos colapsamos con los "picos puntuales" que ocurren a diario. Además, no olvidemos que la gripe aún no ha llegado, pero está a la vuelta de la esquina".

El centro hospitalario, según informa El País, ha presentado esta tarde una denuncia en un juzgado de guardia. Según el mismo medio, 126 enfermeros y 100 auxiliares del personal de Urgencias están detrás de esta acción y del perfil de Twitter a través del que difunden, desde septiembre de 2016, imágenes de la situación en el departamento.

A TODA LA GENTE QUE NOS APOYA, PEDIMOS VUESTRA COLABORACIÓN: anímense a llamar para preguntar por el anuncio, en horario laborable de 8 a 18h ;) https://t.co/1eLlN8uKIM — Urgencias La Paz (@Urgenciaslapaz) 29 de noviembre de 2017

