ERC: Hacia una república sin plazos

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tiene los sondeos a su favor, por lo que confía en que puede ganar las elecciones del 21-D y por eso ha descartado una lista conjunta con las otras fuerzas soberanistas, con las que ha formado gobierno los últimos años.

"Ganará otra vez el bloque a favor de la república, la mejor forma de empoderar a todo el mundo y de no subordinarnos a una monarquía", afirma a 20minutos el director de campaña y portavoz de la formación, Sergi Sabrià.

Oriol Junqueras repite como candidato -desde la cárcel, donde está preso preventivamente por alentar a la insurrección para lograr la independencia de Cataluña por vías ilegales- pero ha apoyado que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, llegue a ser la futura presidenta de la Generalitat.

El mensaje: consolidar lo que se decidió el 1 de octubre

Esquerra Republicana de Catalunya presentó este jueves su campaña, que costará 1,8 millones de euros y tendrá como lema 'La democracia siempre gana', para destacar que el partido la considera un valor fundamental frente a un Estado "que ha usado la violencia en las urnas". Sus principales objetivos serán denunciar la represión que ERC cree que vive Cataluña, "proteger" las instituciones catalanas y "construir" la república.

A pesar de que la independencia la meta de Junqueras, este ha templado su discurso y ya no fija plazos para conseguirla. Además, apostó en una carta desde la cárcel por "tejer complicidades con aquellos que equiparan la proclamación de la república catalana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución".

Su partido incluso llegó a acordar con Junts per Catalunya nueve puntos programáticos entre los que figura "lograr una negociación bilateral con el Estado", aunque en los últimos días tanto desde ERC como desde la formación de Carles Puigdemont han contemplado de nuevo la unilateralidad si el Gobierno no la abandona, algo que, a su parecer, no ha hecho al optar por el 155.

Las listas: con todos los 'exconsellers' encarcelados

El partido concurrirá a las elecciones con una candidatura propia, que incluye a todos sus 'exconsellers' encarcelados o huidos a Bélgica, pero ante el temor a una ilegalización, ha registrado una marca blanca, Diàleg Republicà, formada por militantes y simpatizantes.

La lista de ERC en Barcelona está liderada por Junqueras y tiene a Rovira como número dos. En el tres está el 'exconseller' encarcelado Raül Romeva y en el cuatro, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que según fuentes del partido, "hará algunos actos de campaña".

Los 'exconsellers' cesados Carles Mundó y Antoni Comín, el primero en prisión y el segundo en Bélgica, ocuparán los puestos cinco y siete y Alba Vergés, el seis. Otras dos exconselleres destituidas lideran las listas de ERC en Girona y Lleida. Se trata de Dolors Bassa –en la cárcel– y Meritxell Serret –en Bruselas–.

El objetivo: robarle votos al PSC y a los comunes

ERC puede atraer a habituales votantes de la antigua Convergència descontentos por los casos de corrupción que han salpicado a la formación, de la que tienen el reto de diferenciarse durante la campaña sin romper los lazos que les unen, pues podrían necesitar pactar tras los comicios.

Está previsto que Forcadell haga algunos actos de campañaEntre sus potenciales electores también están los hasta ahora simpatizantes de la CUP que se puedan haber moderado tras ver los resultados de la vía más radical para lograr la independencia.

El portavoz de ERC, sin embargo, aseguran que buscarán votos entre antiguos simpatizantes del PSC y de los comunes descontentos porque no han mostrado una oposición clara al 155.

Los pactos tras el 21-D: no se cierran puertas

El PSC y los comunes se han mostrado dispuestos a un pacto con ERC y Rovira ha abierto esta semana la posibilidad de un acuerdo con esta última formación, pero sin dejar de contar con los partidos que iniciaron el procés, el PDeCAT –ahora Junts per Catalunya– y la CUP.

Los republicanos, sin embargo, piden a la coalición liderada por Xavier Domènech que abandone la ambigüedad. "O se está a favor del 155 o en contra", apunta Sabrià, y añade que lo que sí existe es "un compromiso con el bloque que se ha mostrado contrario" a la aplicación de este artículo.

Junqueras declara en el TS

El Tribunal Supremo (TS) ha citado este viernes a declarar a Junqueras, a los siete exconsellers que no están en Bruselas y a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, tras recibir los escritos de las defensas que solicitan anular la prisión provisional. Ello permitiría que el candidato de ERC participara en la campaña electoral desde fuera de la cárcel.

Desde el partido cuentan con que Rovira "coja las riendas" si eso no es posible.

Oriol Junqueras

Junqueras ha llorado más de una vez ante los medios al defender una Cataluña soberana y es conocido por su fe católica. "Dedico mi tiempo a la reflexión y la oración", contó desde la cárcel. Nacido en 1969 en Barcelona, se licenció en Historia y ha sido profesor en la UAB. También ha trabajado de guionista y asesor en radio y televisión. En 2011 fue elegido presidente de ERC.

Marta Rovira

(Vic, 1987) Es la número dos por la provincia de Barcelona. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y secretaria general de ERC.

Raül Romeva

(Madrid, 1971) El exconseller de Exteriores, en prisión, rompió el carnet de ICV. Es licenciado en Ciencias Económicas y el tres de la lista.

Carme Forcadell

(Xerta, 1955) Ocupa el puesto número cuatro. Es presidenta del Parlament y presidió la ANC. Se licenció en Filosofía y Periodismo.

