Miles de personas en Madrid marchan contra la violencia machista: "Nos tocan a una, nos tocan a todas"

Una gran marcha protagonizada por mujeres ha entonado este sábado por las calles del centro de Madrid un "no es no" contra la violencia machista, en el que es el acto central en la capital con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A ella han asistido de miles de personas, coreando cánticos como "No son muertes, son asesinatos" o "Nos tocan a una, nos tocan a todas".

Convocada por Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, la protesta se ha unido a las concentraciones y manifestaciones en más de 50 ciudades para exigir un cambio en las políticas y un compromiso para acabar con la violencia machista, que ha acabado con la vida de 45 mujeres en lo que va de año.

En Madrid, cientos de personas, en su mayoría mujeres, han partido de la plaza de la Villa —a poco más de medio kilómetro de metros de la Puerta del Sol— portando velas y globos negros, cada uno con el nombre de las víctimas de este año.

Las manifestantes portaban en la cabecera una pancarta con el lema "Ser mujer es un estado de guerra" y corean cánticos como "No es no, lo demás es violación", "Aquí están las feministas", "Sinvergüenzas" y "Justicia para las mujeres".

La manifestación en Madrid es el evento central de un programa de actos y manifestaciones que se han celebrado durante el sábado en todo el país, con marchas en las capitales de provincia y multitud de municipios, así como conferencias, talleres y coloquios para concienciar a la población sobre la problemática de la violencia contra las mujeres, que en lo que va de año se ha cobrado la vida de al menos 44 víctimas.

Han participado en el recorrido representantes de partidos políticos, asociaciones, sindicatos y organizaciones como UGT, CC OO y Amnistía Internacional, además de colectivos feministas.

