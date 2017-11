Jennifer Lawrence, sobre sus fotos desnuda: "Sentí que me violaba todo el planeta"

Una experiencia profundamente "violenta". Así define la carismática Jennifer Lawrence —ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas— el episodio que vivió hace tres años, cuando hackearon su iPhone y se difundieron fotografías íntimas suyas sustraídas de su iCloud, en las que posaba desnuda y de forma sugerente para su novio, el entonces Nicholas Hoult. "Sentí que me violaba todo el planeta", aseguró este miércoles al medio especializado The Hollywood Reporter.

La intérprete de 27 años fue la primera de las más de 100 que sufrieron los ataques de piratas informáticos, quienes filtraron imágenes suyas en 2014. "Cuando sucedió, me sentí tan violada que ni siquiera puedo expresarlo con palabras. Muchas mujeres se vieron afectadas, y muchas de ellas me escribieron para demandar, pero nada de eso me traería paz, nada de eso me devolvería mi cuerpo desnudo. No estaba interesada en demandar a nadie, solo quería curarme", asegura.

A pesar de los años, el escándalo de la filtración de fotografías íntimas continúa atormentándola. "Puedes estar en una barbacoa y que alguien saque el teléfono. Es algo imposible de procesar". El hacker Ryan Collins se declaró culpable y actualmente cumple una condena de 18 meses.

Este mismo miércoles se ha conocido la noticia de la ruptura de Lawrence y el director de cine Darren Aronofsky (Cisne negro). La pareja, que se ha separado después de más de un año de relación, se conoció en septiembre del año pasado y desde entonces se ha mantenido al margen del foco mediático.