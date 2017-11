El análisis de los vídeos y los testimonios centran el final del juicio a 'La Manada'

Las partes afrontan el final del juicio por la presunta violación de Sanfermines de 2016 divididas entre el todo y la nada. ¿Fue agresión sexual o sexo consentido?

Los abogados de los cinco procesados autodenominados 'La Manada' creen que durante el juicio seguido contra ellos en la sección segunda de la Audiencia de Navarra, en nueve sesiones a puerta cerrada a lo largo de las dos últimas semanas, ha quedado acreditado que sus defendidos son "absolutamente inocentes". Por contra, la defensa de la joven madrileña que les denunció está convencida de que se han presentado pruebas concluyentes de la culpabilidad de los acusados.

Abierto al público, el juicio llega este lunes a la presentación de los alegatos finales. Primero es el turno de la Fiscalía, seguida de las conclusiones de la acusación particular (la defensa de la joven víctima) y de las acusaciones populares, ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. Un día después, el martes, lo será para las tres defensas de los cinco acusados.

El eje de las conclusiones consistirá el conocer qué análisis realizan las partes de este mediático caso de la supuesta agresión sexual en Sanfermines de 2016 sobre el testimonio de las víctima, los interrogatorios a los acusados, los informes periciales, de policía o psicólogos, y sobre todo ello los vídeos grabados por los acusados, si piensan que constituyen pruebas de cargo suficientes para demostrar delitos cuyas penas oscilan entre los 15 y los 25 años de prisión. Finalmente, los abogados de la defensa retiraron el polémico informe que una agencia de detectives había realizado sobre las redes sociales de la víctima.

En un juicio en el que la opinión pública ha podido seguir las vistas solo a través de las declaraciones de las dos partes enfrentadas, esto es lo que ambas han destacado de cada elemento de cargo de los delitos que les imputan (agresión sexual, robo violento y contra la intimidad):

La acusación

Ejerce la defensa de la denunciante el abogado Carlos Bacaicoa que se ha referido a los segundos de vídeo grabados esa noche como "repugnantes" y "truculentos" y del interrogatorio de los acusados dijo, como conclusión, que "mienten como bellacos".

Los vídeos: En la séptima sesión del juicio se visionaron al menos cinco de los siete vídeos que muestran fragmentos, por un total de 96 segundos en total, de los hechos ocurridos la noche de autos. El abogado de la joven madrileña calificó de "repugnantes" los vídeos y de "truculento" el último que pudieron ver, que previamente había sido borrado del teléfono pero que la Policia consiguió recuperar. En este último se vería como se pasan unos a otros a la chica "como si fuera una pelota", ha asegurado su abogado. La acusación cree que en los juicios queda claro la humillación a la víctima y la superioridad de los presuntos agresores.

En uno de los vídeos se vería como se pasan unos a otros a la chica "como si fuera una pelota"Denuncia: La acusación particular considera que la denunciante mantuvo en su declaración en el juicio, que se prolongó por espacio de cuatro horas en las que respondió a todas las partes, el mismo relato que prestó el 8 de julio ante el juez, inmediatamente después de los hechos que se juzgan. Ella defiende que los acusados la metieron engañada en un portal y la agredieron sexualmente en repetidas ocasiones.

Testimonio de los acusados: En sus interrogatorios, los cinco acusados de violar a la joven mantuvieron su versión de que la chica dio su consentimiento a mantener relaciones, pero el abogado de la joven destacará en las conclusiones finales que ninguno logró aclarar cómo lo hizo. "Han afirmado que las relaciones fueron consentidas y que no hacía falta decir nada", destacó Bacaicoa. Después de que testificaran, el abogado aseguró que todos "mienten como bellacos" porque lo que cuentan no es lo que ocurrió ni lo que se ve en los vídeos. También cree que mintieron cuando dijeron que la joven expresó que podía "con dos y con los cinco", puesto que ella siempre creyó que sus agresores eran cuatro. Asimismo, consideró clave que el primero de los acusados en declarar, a preguntas de la Fiscal, no pudiera atestiguar que ella diera un consentimiento expreso y verbal. En su última participación, el abogado podría intentar demostrar que antes de llegar a la vista oral los acusados habían incurrido en "contradicciones".

Los testigos: La acusación considera importante que los agentes forales que redactaron el informe de 259 páginas sobre el contenido de los vídeos destacaran que su defendida sale con los ojos cerrados y en actitud pasiva y neutra con respecto a los actos y juegos de naturaleza sexual de los investigados. En cuanto al testimonio de las psicólogas municipales que asistieron a la joven, ven relevante que dijeran ante el Tribunal que su comportamiento "cuadra" con el de una víctima de agresión sexual. Lo mismo que los dos primeros policías que la atendieron, para quienes la chica "no fingía" y se encontraba en estado de 'shock'.

La defensa

Tres de los cinco jóvenes sevillanos comparten un mismo abogado, el más mediático de todos, Agustín Martínez Becerra, y los otros dos, el guardia civil y el exsoldado, tienen cada uno el suyo. Uno de estos pedirá la nulidad del juicio porque opina que se han vulnerado derechos fundamentales de su defendido, que como el resto lleva año y medio en prisión provisional. Los otros defenderán que si bien los jóvenes actuaron mal al robarle el móvil a la víctima "por avaricia" y dejarla sola, las relaciones fueron consentidas.

Los vídeos: Para la defensa los vídeos son una prueba parcial, porque recogen exclusivamente unos pocos segundos en total y piden que nadie más que el Tribunal valore las imágenes que ahí se contienen. Sin embargo, para la defensa no acreditan la acusación de agresión sexual porque en ningún momento se ve a la joven negarse ni oponer resistencia.

Los abogados vieron tensos a sus defendidos el día de su interrogatorio, y lo achacaron a que se juegan 25 años de prisiónDenuncia: La defensa de los cinco sevillanos intentó el último día con sus testimonios desmontar la validez de la denuncia de la joven madrileña. Consideran los abogados que el caso dio un giro radical cuando una agente reconoció que sabía que le habían grabado y encuentran en ese hecho el motivo de la denuncia. También inciden en la contradicción en la que pudo incurrir la joven, que en su primera declaración dijo que le obligaron a entrar a la fuerza en el portal y en la segunda reconoció haber entrado por sus propios medios creyendo que en el interior iban a fumar un porro. En su día no valoraron el testimonio de la joven, este martes sí darán su opinión, que su credibilidad está en juego porque su versión de los hechos no es coherente.

Testimonio de los acusados: Los abogados vieron tensos a sus defendidos el día de su interrogatorio, y lo achacaron a que se juegan 25 años de prisión. Sin embargo, defienden que mantuvieron idéntica versión a la que dieron al juez en la instrucción, en septiembre de 2016. Creen que se acreditó que no hay motivos para la condena por el relato de los hechos ocurridos desde que los hombres conocen a la chica en la Plaza del Castillo de Pamplona, hasta que los detiene la Policía ocho horas después.

Testigos: La defensa decidió retirar a última hora varios testimonios previstos, como el de una ginecóloga o varios amigos de 'La Manada'. También retiró un polémico informe de unos detectives privados sobre la presencia en redes sociales de la denunciante. Sin embargo, varios de los abogados pidieron mantener como prueba una foto de Instagram de la chica en la que ella se etiquetaba a una frase conocida de una serie de televisión "Hagas lo que hagas, quítate las bragas". Creen que puede ayudar a valorar la veracidad de la denuncia.

Con la exposición de la Fiscalía, las partes y la última palabra de los acusados, si desean ejercer este derecho, quedará el juicio visto para sentencia. El valor que el tribunal formado por los jueces Raquel Fernandino, Ricardo González y José Francisco Cobo, el presidente, será lo que finalmente incline la balanza en uno u otro sentido en este juicio de tanto eco social.