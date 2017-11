Carlos Lozano: "Es increíble cómo hay gente que con 20 años ya se siente sola"

Es la sexta temporada, pero no es una temporada más. Granjero busca esposa regresa este miércoles a Cuatro (22.45 h) con dos novedades importantes: por un lado, el primer granjero gay, Facundo, toda una revelación por su carácter y carisma. Por otro, "sobre la mitad del programa va a pasar algo inimaginable, único en la historia del programa" que ha obligado a "acoplar el formato a la realidad", explican sus responsables.

Carlos Lozano se pone por segunda vez al frente de este formato como presentador, aunque en esta ocasión su papel ha sido mayor y ha tenido que emplearse a fondo.

¿Qué hay de nuevo en esta temporada?

El casting ha sido aún más grande que el año pasado. Vamos a tener a unos granjeros fuera de lo común. Tenemos el primer granjero gay, con el que estamos muy ilusionados, porque Facundo es una persona muy llana, muy de verdad, muy natural y le hemos presentado cinco pretendientes guapísimos y ha estado muy indeciso. Creo que si fuera por él se quedaría con todos.

¿Es más fácil encontrar gente auténtica en el mundo rural?

Sí, ya sabes como es la sociedad en que vivimos, de consumista... de tanto tienes tanto vales. Pero en los pueblos no es aún así, en los pueblos la gente comparte. Aunque hay viejas del visillo, pero son gente cordial y auténtica, lo dan todo.

¿Se siente más a gusto que en la ciudad?

Me gusta mucho trabajar en las zonas rurales, he vivido toda la vida en el campo y souy muy de campo. Vengo aquí [a la ciudad] me pongo mi traje, hago el trabajo y después me piro.

¿Cómo lo vive el equipo?

Tenemos un equipo maravilloso, que duermen con ellos en las granjas, donde les toque, si hay cama bien, pero si no, duermen donde puedan, les da igual. Si se levanta un participante por la noche se levantan a seguirle.

¿Y cómo ha cambiado para usted?

Es el primer año que he viajado tanto a las granjas. Mi misión es acudir cuando me necesitan y este año ha habido muchas peleas, mucho pifostio e historias muy fuertes.

¿Por qué a los granjeros les cuesta encontrar el amor?

Porque en las localidades pequeñas casi todos son familia, primos y hay pocas chicos o chicas solteras. No tienen posibilidad de conocer a una pareja.

¿Y por qué la gente de ciudad se apunta a pretender a un granjero?

Es increíble cómo hay gente que con 20 años ya se siente sola. He visto en esta edición mujeres súper jóvenes que quieren encontrar el amor y están dispuestas a ir a vivir a una granja perdida en medio del mundo.

Y son gente joven...

Pasa aunque sea una chica o un chico muy guapos, muy joven, con una vida por delante, pero no encuentran sentido a su vida y se atreven a ir a conocer a un granjero y a quedarse a vivir con él.

¿Quién dice amor dice sexo?

También, siempre hay sexo. Pero siempre con el máximo respeto. La gente va a conocerse y sexo tiene que haber y de hecho lo hay.

Hay mucha tensión entre pretendientes y pretendidas...

Las familias y muchas abuelas asesoran a los pretendidos y tienen un poco esa mentalidad de "a ver quién va a venir a mi casa, a ver si es una lista que quiere llevarse a mi hijo". Levántate a la seis de la mañana, limpia cuadras, da de comer al ganado... es una vida dura.

Han salido parejas, ha habido dos matrimonios...

Tengo mucha confianza con ellos y cojo mi coche y me voy a verles. El éxito de este programa es querer a tu gente, a tus niños, a tus concursantes. Si tú eres el primero que les quieres eso se transmite al espectador.

Facundo es la revelación de este año...

Ha sido algo de mucho valor, que no le importa en absoluto lo que pueda pensar la gente. Eso sí, parte de su pueblo de Gerona no lo sabían y lo van a saber ahora. Para él la única bandera es la gay, ni la independentista ni la de España. Es muy divertido, sus pretendientes son maravillosos, son como niños.

¿Os han recibido bien en ese pueblo?

Sí, la gente es muy amable, en los bares, haciéndonos fotos con las señoras... hemos recibido mucho cariño. Es un ambiente sano y rural.

¿Se presentaría a Presentador busca Esposa?

Si no tuviera novia ahora, que estoy enamoradísimo de Miriam, ¿por qué no? Si ya he ido a Gran Hermano y me han puesto fino en Sálvame.

¿Se postuló para presentarlo el día que salió de la casa?

Gran Hermano es un gran formato que además he vivido y claro que me postulo, cuatro horas en directo, es lo que más me puede gustar. Y es lo que he hecho siempre, grandes formatos. Pero este formato es de Jorge Javier y aunque tuvimos nuestros más y menos al salir, no se lo voy a quitar, ni me lo van a dar.