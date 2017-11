Un conductor de la EMT evacúa un autobús tras enterarse de la muerte de su padre

Un conductor de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) evacuó el pasado lunes un autobús de la línea 147 dirección Callao en una parada de la calle Melchor Fernández Almagro, del barrio del Pilar, tras enterarse de la muerte de su padre y no encontrarse en condiciones de llevar el vehículo.

El conductor, de mediana edad, detuvo el vehículo en lo que parecía una habitual pausa para recoger a los viajeros que esperaban junto a la marquesina de la parada 1784 de EMT. Sin embargo, el hombre salió del habitáculo especial que tienen reservados los conductores y se dirigió a los viajeros: "Me acaban de comunicar que mi padre ha muerto. No me encuentro en condiciones de seguir garantizando su seguridad por lo que les pido que bajen del autobús y esperen al siguiente".

Los viajeros, en su mayoría personas ancianas, reaccionaron inmediatamente a la petición del conductor, que se encontraba ligeramente pálido y cariacontecido.

La EMT emitió un comunicado a través de redes sociales defendiendo la reacción del conductor y asegura que actuó "correctamente" al hallarse en un "fuerte estado de ansiedad", y que los usuarios tan solo esperaron dos minutos para ser recogidos por el siguiente autobús.

