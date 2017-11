Madrid iluminará más calles durante estas navidades

Aún queda más de un mes para que llegue la Navidad de forma oficial, pero ya se están poniendo en marcha algunos de los acontecimientos más esperados por los madrileños durante estas fiestas. Uno de los más significativos es el encendido del alumbrado navideño de la ciudad de Madrid, que al igual que el año pasado se producirá el próximo 24 de noviembre y finalizará el 6 de enero.



Las novedades más destacadas de este año se centran en la iluminación de nuevas calles y espacios públicos y en los nuevos diseños que se colocarán en algunas de las zonas más populares de la capital. "Pensamos que las luces de Navidad no deben de ser exclusivas de la zona centro, aunque sea sin duda la más comercial y conocida", señalan a 20minutos fuentes municipales.



Las luces de Navidad no deben de ser exclusivas de la zona centro Por ese motivo, el Ayuntamiento de Madrid ha incluido este año en el circuito municipal luces navideñas en más emplazamientos en la periferia, como la Plaza Mayor de Barajas (Barajas), la calle Marcelo Usera (Usera) o la avenida de Arcentales (San Blas-Canillejas), además de colocar motivos luminosos en Villaverde, Puente de Vallecas y Fuencarral-El Pardo. Esta ampliación de las luces a nuevas zonas ha provocado un aumento de unos 350.000 euros en el coste del alumbrado respecto a 2016. De esta forma, este año, el Gobierno municipal destinará a iluminar la ciudad con luces de colores unos 2,9 millones de euros (IVA incluido). La mayoría del dinero va destinado a la instalación de luces, ya que el consumo eléctrico ronda el 1% del presupuesto debido a que todos los adornos utilizan bombillas LED, que son de bajo consumo.



Respecto a los nuevos diseños, madrileños y turistas podrán disfrutar de ellos en la calle de Alcalá (desde Cibeles a Puerta de Alcalá), donde evocarán el cielo de Madrid cubierto de estrellas; la calle Serrano, cuyos motivos representarán distintos tejidos en homenaje a la calle de la moda, y en los abetos de la red de San Luis, calle de Fuencarral y de las plazas de Callao y Colón. En total, el alumbrado ornamental se encenderá en más de 80 calles y espacios públicos de la ciudad.



Desde el Consistorio explican que la fecha del 24 noviembre no ha sido elegida al azar. El encendido de las luces coincidirá con el denominado Black Friday, un día (el último viernes de noviembre) en el que los comercios ofrecen suculuentos descuentos y que los madrileños aprovechan para realizar buena parte de sus compras navideñas. Esta tradición importada de Estado Unidos cumple su sexta edición en España con un notable éxito y de alguna forma da inicio a la campaña de Navidad.



«Ha sido una petición de los comerciantes. Que coincida con el Black Friday será bueno para los comercios de la ciudad», aseguran en Cibeles, que señalan que ya hay algunas luces montadas, como ocurre en Gran Vía o la calle Montera. "Estamos satisfechos con la decisión. Salir a la calle y ver las luces encendidas favorece al comercio. Esta época del año es clave. Está en juego un alto porcentaje de los ingresos anuales", valora José Luis de Lucio, gerente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Preciados, Carmen, Sol y adyacentes (Apreca).

Todos los días desde las 18.00 horas

El alumbrado navideño funcionará los domingos, lunes, martes y miércoles desde las 18.00 hasta las 23.00 horas, y los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo, de 18.00 a 24.00. El 25 de diciembre, 1 y 6 de enero: de 18.00 a 24.00; el día 24, de 18.00 a 03.00; el 31, de 18.00 a 06.00; y el 5 de enero, desde las 18.00 hasta las 03.00. En total, el alumbrado se mantendrá encendido 256 horas.

