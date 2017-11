Madrid garantiza realizar las obras de Gran Vía y Plaza España pese al control de Hacienda

El Ayuntamiento de Madrid, "en el caso de que sea necesario", priorizaría las obras "más necesarias y urgentes" y alargaría la ejecución en el tiempo de todas las comprometidas para poder llevarlas a cabo, ha avanzado este miércoles en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo municipal, Rita Maestre, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. "No hay ninguna obra que se queda sin hacer", ha subrayado.

Maestre ha contestado así después de ser preguntada si tendrá algún coste para obras como la prevista en Gran Vía, por ejemplo, el requerimiento del Ministerio de Hacienda de tutelar semanalmente las operaciones financieras del Ayuntamiento de Madrid, y no de manera trimestral como hasta ahora, después de rechazar por tercera vez el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado por el Gobierno de Manuela Carmena por entender que sigue incumpliendo la regla de gasto. Además de la ampliación de aceras en la Gran Vía, en la primavera del próximo año también está previsto que comiencen los trabajos de remodelación de Plaza de España.

No hay ninguna obra que se queda sin hacer "En caso de que sea necesario evaluaremos cómo alargar en el tiempo las obras a las que nos hemos comprometido. Como todavía no es necesario no lo hemos planteado", ha destacado la portavoz municipal.

La edil ha comenzado destacando que lo que Hacienda demanda es la remisión semanal de las acciones del Ayuntamiento para retomar la senda de gasto que el ministerio considera que se ha incumplido. "Desde hace años el Ministerio exige medidas similares a este gobierno", ha continuado Maestre apuntando como ejemplo los dos Acuerdos de No Disponibilidad aprobados el pasado mes de junio por más de 238 millones de euros.

"Es un montante guardado a petición del Ministerio aunque ahora parece que tampoco le vale", ha apostillado. Mientras tanto el Ayuntamiento ha seguido licitando y ejecutando las obras prometidas "y si es necesario se hará una priorización de las más necesarias y urgentes" porque "no hay ninguna obra que se queda sin hacer". De este modo, el Gobierno de Ahora Madrid no renunciará a su política de inversiones y de mejora de los servicios corrientes, ha terminado.

