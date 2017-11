Pamela Anderson apoya la independencia de Cataluña: "El Gobierno español ha sido idiota"

La actriz Pamela Anderson ha manifestado su apoyo al derecho a decidir de los independentistas catalanes, e incluso no ve con malos ojos una Cataluña independiente: "No es una mala idea si se maneja correctamente, y no es el fin del mundo".

La estrella de Los vigilantes de la playa se ha manifestado en un largo texto publicado en su página oficial, titulado simplemente Catalonia, e ilustrado con la estelada.

La actriz comienza su texto manifestando que "no es una sorpresa lo que ha sucedido" y deseando que las cosas se calmen. "Obviamente, los catalanes sienten que no hay justicia, son los que más contribuyen al presupuesto del Estado (creo que la quinta parte) pero no reciben mucho a cambio".

Los catalanes, vascos y gallegos tienen su propia cultura y lenguajeCalifica la idea de una España uniforme como "un mito". "Los catalanes, vascos y gallegos tienen su propia cultura y lenguaje y Cataluña ha estado siempre abierta al mundo, ahí es donde suelen comenzar las cosas (por ejemplo, las tendencia, el diseño, Gaudí y así) y están más cerca a Europa, algo aumentado por el hecho de que Barcelona es un puerto".

La actriz anima a las autoridades españolas a que celebren un referéndum pactado, al igual que Reino Unido hizo con Escocia. "El Gobierno español ha sido totalmente idiota y de hecho ha impulsado esta situación".

Anderson confía en que los catalanes dirían no a la independencia, aunque ve con buenos ojos si al final se independizan de España. "Estoy del lado de los catalanes y su derecho a decidir su propio futuro". "Les deseo suerte", finaliza.