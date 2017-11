Trevor Noah, el joven que sobrevivió al 'apartheid' y conquistó Hollywood

Cuenta Trevor Noah que en Soweto, uno de los guetos para los negros sudafricanos durante el apartheid donde pasó parte de su infancia, casi todas las casas tenían un camino de tierra para un coche e incluso un garaje. La mayoría de las familias que vivían allí ni soñaban con un vehículo particular, pero se esforzaban por construir su futuro emplazamiento en su parcela.

Este es uno de los miles de detalles que pueblan la autobiografía de Noah, que ahora se edita en España por Blackie Books con el nombre de Prohibido nacer. Ya desde el título se nos indica que la vida de este presentador de un late night en Estados Unidos no fue un camino de rosas. Hijo de madre negra de etnia xhosa y de un padre suizo, su alumbramiento estaba prohibido por las leyes de moralidad del apartheid.

Tanto es así que, cuando caminaba por la calle junto a su familia, el padre del pequeño tenía que andar varios pasos por delante para evitar las miradas y los comentarios hacia él o hacia su madre.

Demasiado negro para los blancos y demasiado blanco para los negros, Trevor Noah creció siendo considerado "de color", una tierra de nadie en la que tuvo que deambular valiéndose de su ingenio, su don de lenguas –de pequeño hablaba inglés y la mayoría de dialectos de las tribus sudafricanas– y su imparable imaginación.

De piratear CD a hacer monólogos

A lo largo de esta singular biografía –que la prestigiosa crítica de The New York Times definió como "las memorias del año"– se conocen detalles de la vida en Sudáfrica antes y después de la llegada de Mandela al poder, de la que se cumplen 25 años: la importancia de la religión ("mi abuela me decía que mis plegarias eran más poderosas porque rezaba en inglés"), la pobreza extrema, la profunda desigualdad entre razas...

Gracias a una madre que le educó desde pequeño como a un adulto y le enseñó a no agachar la cabeza, Trevor Noah consiguió salir de la marginación y cumplir el sueño americano: a sus 33 años es uno de los cómicos más reconocidos de los Estados Unidos, presentador del programa The Daily Show y uno de los principales azotes del presidente Donald Trump.

Para llegar hasta este punto, Noah tuvo que vender CD piratas, traficar con zapatillas, reproductores de DVD y cualquier aparato que supiera comprar a los negros para vender a los blancos, hacer monólogos por cada bar de Sudáfrica..., y tener una madre que le quería tanto "que tuvo que tirarme de un coche en marcha para que huyera", como él mismo cuenta en el libro.

Prohibido nacer es la más cruda crónica de una época turbulenta y deleznable y la actitud de un pueblo por salir adelante a pesar de las circunstancias.