Cs se abstiene para que salga adelante el techo de gasto, pero exige cumplir 100% de sus enmiendas antes de fin de año

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado con los votos a favor del PP y la abstención de Ciudadanos el límite de techo de gasto de la Comunidad para 2018 que asciende a 4.529,6 millones de euros, lo que supone 271 millones de euros más que en 2017, un 6,4 por ciento de crecimiento.

La formación naranja se ha abstenido para que pudiera salir adelante el techo de gasto, aunque su portavoz, Miguel Sánchez, ha dado un toque de atención al Gobierno regional al recordarle que debe cumplir el "100%" de las enmiendas de Ciudadanos incluidas en el presupuesto del presente año para que ellos den su apoyo a las cuentas de 2018.

Sánchez ha desmentido que estén negociando con el Gobierno regional sobre los presupuestos de 2018 y ha incidido en que aunque "es verdad que el Ejecutivo se ha puesto las pilas, exigimos que se cumpla este año el 100% de las enmiendas, aunque si llega diciembre y se han cumplido el 95%, no vamos a decir que no". Eso sí, advierte de que con el 50% de las enmiendas cumplidas, "Ciudadanos no va a apoyar los presupuestos, no vamos de farol". Según ha informado, actualmente el grado de cumplimiento de las enmiendas de 2017 es de un 27%.

El techo de gasto para 2018 contempla unos ingresos por financiación autonómica de 289 millones de euros, más que el año anterior. El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo ha recordado que de 2009 a 2018 con el actual sistema de financiación, la Región ha perdido 6.523 millones de euros, si bien el Gobierno nacional se ha comprometido a modificar el sistema de financiación autonómica y el Ministerio de Hacienda ha convocado ya para este jueves al Comité Técnico que se encargará de confeccionar una propuesta.

Entre las previsiones para 2018 destaca una disminución en 25 millones de euros de los ingresos tributarios debido a una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones para los grados 1 y 2. Mientras que en 2014 se recaudaron 108 millones en este sentido, en 2018 se recaudarán solo 55 millones. Eso supondrá, según ha informado el consejero, una reducción de los ingresos

de 53 millones.

Además, se rebajará el tramo autonómico para los gastos en la adquisición de libros de textos pasando de 100 euros a 120 euros por niño y se amplía el límite de renta que se fijará en los 20.000 euros anuales, no en los 15.000 euros actuales.

En cuanto al déficit de la Comunidad, Carrillo ha manifestado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo ha fijado en el 0,4%. Ha respondido a críticas de los partidos sobre el "incumplimiento" del objetivo de déficit recordando que la Región es "la peor financiada junto con Valencia y tenemos que procurar los mismos servicios públicos que los demás", ha dicho afirmando que en 2016 se bajó en 210 millones de euros el déficit de la Comunidad.

Los grupos de la oposición, PSOE y Podemos, han criticado el techo de gasto afirmando que es un "paripé" y considerándolo "el cuento de la lechera". Por parte de los socialistas, Ángel Rafael Martínez ha asegurado que el techo de gasto es un "documento con unas cifras que no se cree ni el consejero".

El socialista ha advertido durante el debate parlamentario que las cifras de ingresos propios de la Comunidad están "infladas", aludiendo al presupuesto del Servicio Murciano de Salud que "estará infradotado en unos 400 millones de euros y que dispara el objetivo de déficit y la deuda de la Comunidad". Martínez ha denunciado la "hipocresía" del Gobierno regional y ha pedido al consejero que sea "sincero" con los números.

Desde la bancada de Podemos, el portavoz Óscar Urralburu ha coincidido con el PSOE en que las cuentas "están falseadas, tiene truco o trato", ha dicho asegurando de que tras ellas hay "o una subida de impuestos o recortes implícitos". El parlamentario ha advertido que también se va acumulando la deuda pública de la Comunidad, "a finales de 2018 tendremos un incremento de la deuda pública que superará los 10.000 millones de euros, un desastre de gestión presupuestaria".

A juicio de Urralburu, las cuentas "no van a cuadrar" recordando que en 2016 había un techo de gasto de unos 4.100 millones de euros, pero al final se gastaron 4.850 millones, "en 2017 ha ocurrido lo mismo, el techo de gasto estaba cifrado en 4.258 millones de euros y se acerca a un gasto de 5.000 millones de euros".

Por parte de Ciudadanos han abogado por una administración "más efectiva" de las cuentas señalando que si el Gobierno regional fuera una empresa privada, "ya haría años que estaría en la calle por mala gestión". La formación naranja considera que la gestión es "muy negativa" y que en ella hay "muy pocas inversiones, solo se atiende al pago de las nóminas y gastos corrientes", ha dicho el diputado Luis Francisco Fernández.

Finalmente, el diputado del PP Domingo Segado ha asegurado que la aprobación del techo de gasto es un "paso necesario" para tramitar los presupuestos. Él ha puesto en valor la recuperación económica. "Recibimos más dinero porque hay crecimiento económico, empleo*", ha apuntado.

Asimismo ha incidido en que la Región es la segunda comunidad que "más dinero destina de su PIB a Sanidad" y que es la tercera que "más invierte en Educación", además ha puesto de manifiesto que en los últimos siete años la Comunidad ha rebajado en un 65 por ciento su déficit, "tenemos un déficit inferior a los 500 millones de euros, a pesar de la herencia que nos dejó el PSOE con el sistema de financiación".

COMIENZA TRÁMITE DE LOS PRESUPUESTOS DE 2018

Con la aprobación del techo de gasto en la Asamblea Regional comienza el trámite de los presupuestos de 2018. Hora, el Gobierno regional deberá aprobar en Consejo de Gobierno las cuentas para remitirlas a la Asamblea Regional, donde los consejeros explicarán las cuantías de sus departamentos a los grupos parlamentarios.

Tras eso, los grupos podrán presentar enmiendas a la totalidad que, de no salir adelante, harán que se continúe con el trámite parlamentario de presentación de enmiendas parciales para concluir con la aprobación o rechazo de las cuentas.

Según el consejero de Hacienda, hasta que no remita el Gobierno a la Asamblea el documento con los presupuestos para 2018, la Junta de Portavoces no fijará fechas para comparecencias sobre este asunto.

Consulta aquí más noticias de Murcia.