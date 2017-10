Una de las estrellas de 'Stranger Things' no puede entrar en EE UU por llevar cocaína encima

Charlie Heaton, uno de los protagonistas de la aclamada serie Stranger Things, no pudo asistir al estreno de la segunda temporada porque no pudo entrar en Estados Unidos. El actor, británico, no pasó el control de seguridad del aeropuerto de Los Ángeles por poseer cocaína, revela The Sun.

El actor fue devuelto a Londres en un vuelo poco después, revela el rotativo. Llevar pequeñas cantidades de droga para consumo propio no supone la detención, pero sí la prohibición de entrar en el país.

Según la prensa británica, este antecedente podría poner en peligro la presencia de Heaton, que interpreta a Jonathan Byers en la serie, en próximos rodajes de la serie.