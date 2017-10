Draghi recorta a la mitad el grifo de compras de deuda y mantiene los tipos de interés al 0%

Draghi no ha dado esta vez espacio para la magia. Las decisiones de política monetaria que ha anunciado este jueves el Banco Central Europeo (BCE) no dejan de ser importantes pero no han dado espacio para la sorpresa en los mercados. Tal y como se esperaba, las compras mensuales de deuda se van a reducir de 60.000 millones de euros a 30.000 millones —la mitad— y los tipos de interés de referencia se mantienen en el 0%.

El Consejo de Gobierno del organismo monetario de la eurozona ha compensado la reducción de compras de deuda con la duración del programa. Es decir, menos volumen pero más extendido en el tiempo. Seis meses más, en concreto. Los tipos también se mantendrán al -0,4% para los depósitos que la banca albergue en las cuentas del organismo con sede de Francort. Es decir, les seguirá resultando costoso estancar el dinero en el BCE, con el fin de empujar esos capitales hacia la economía real en forma de créditos a las empresas y familias.

"Esperamos que estos intereses y los de referencia se mantengan en estos niveles durante un largo período y más allá del horizonte de compra de deuda", explica el organismo.

