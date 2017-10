Madrid mantiene este jueves la prohibición de aparcar en el SER a los no residentes por la polución

El l Ayuntamiento de Madrid mantendrá este jueves activado, desde las 06:00 horas de esta mañana, el escenario 2 del protocolo anticontaminación que implica la prohibición de aparcar en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los no residentes, según ha informado por Twitter Emergencias Madrid. Junto a esta medida se mantiene la limitación a 70 km/h como velocidad máxima en la M-30 y en los accesos dentro de la M-40, en ambos sentidos.



El Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público y, para aquellas personas que necesiten desplazarse en vehículo privado, el uso compartido de dichos vehículos. De este modo, los no residentes no pueden aparcar en la zona SER en el horario de este servicio, es decir, de 9 a 21 horas.



Durante todo el día las aplicaciones y los parquímetros informarán en sus pantallas de la prohibición de aparcar en la zona SER y no se expenderán tiques.





