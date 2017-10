El Govern presenta una batería de recursos al TC y al TS para frenar el 155

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha anunciado este martes una batería de recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Supremo (TS) para frenar la "amenaza" del artículo 155 de la Constitución que busca intervenir la autonomía.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que presentarán dos recursos en el TC: un conflicto de competencias y un recurso de amparo; y en el TS, dos recursos por la vía contenciosa administrativa para que se declare "nulo" el acuerdo del Consejo de Ministros.

En el recurso al Supremo pedirán "medidas cautelarísimas" contra el acuerdo del Consejo de Ministros del sábado, buscando que este tribunal proceda a la suspensión inmediata de todo los procedimientos para activar el artículo 155.

El Govern evita aclarar si baraja elecciones



Turull no ha aclarado este martes si el Ejecutivo contempla convocar elecciones en los próximos días para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución que interviene la autonomía de la Generalitat. Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu al preguntársele si el Govern tiene sobre la mesa esa posibilidad, después de que la CUP haya alertado de que el Ejecutivo catalán sí lo contempla y haya avisado de que se opondrá frontalmente.

Puigdemont tiene de plazo para presentar alegaciones en el Senado hasta el jueves a las 10 de la mañana

"Las deliberaciones del Govern son secretas. No contestaré para no entrar en especulaciones", ha dicho Turull, y ha defendido que ahora el protagonismo principal para responder al 155 lo tiene el Parlament, no el Govern.

Puigdemont tiene la "voluntad" de acudir al Senado

El conseller de la Presidencia ha asegurado asimismo que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene la "voluntad" de acudir al Senado para explicar su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero ha puesto en duda que el PP lo quiera.

Turull ha explicado que, hasta que no se sepa "definitivamente el horario que se propone" para que Puigdemont comparezca en el Senado y "cómo se puede compatibilizar con el pleno del Parlament" previsto para el jueves, el presidente catalán no podrá confirmar su asistencia.

Ha señalado que "al principio" se les comunicó que la comparecencia de Puigdemont en el Senado podría ser el miércoles o "como muy tarde" el jueves al mediodía, pero "esto ha dado un vuelco".

Puigdemont tiene de plazo para presentar alegaciones en el Senado hasta el jueves a las 10 de la mañana, aunque para acudir a defenderlas personalmente tendrá que esperar a la comisión que se celebra esa misma tarde o al pleno del viernes.

Así ha quedado establecido este martes en la sesión de constitución de la comisión de 27 senadores encargados de tramitar las medidas acordadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, que encabeza el presidente del Senado, Pío García Escudero

