Uno de los protagonistas de 'Big Bang Theory', producirá una comedia sobre la CIA

El actor Simon Helberg ha llegado a un acuerdo con la cadena CBS para crear y producir una comedia sobre la CIA, la agencia de espionaje estadounidense.

Helberg, que saltó a la fama gracias a su papel como Howard Wolowitz en la comedia The Big Bang Theory, ha ideado una ficción que se ambientará en un departamento de alto secreto de la CIA.

Scott Weinger (Black-ish, The Neighbors) escribirá el guión con Zach Ayers (Fairly Legal). Weinger además producirá con Helberg y su esposa, la actriz, escritora y directora Jocelyn Towne.

La comedia se llamará Need to Know (Necesidad de saber) y Helberg compaginará este proyecto con The Big Bang Theory, serie con la que tiene contrato al menos hasta 2019, después de las últimas renovaciones.