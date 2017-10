Podemos-Aragón sostiene que la aplicación del 155 es "durísima y desproporcionada"

"La aplicación del artículo 155 no sólo no es la solución, sino que tal y como la impone el Gobierno de Rajoy es el fracaso notorio de quienes no han querido elegir otra salida. Puigdemont ha tensado demasiado la cuerda ante un presidente como Rajoy, del que era de esperar que nos metiera en un callejón autoritario y profundamente irresponsable", ha apuntado la formación morada en una nota de prensa.

Además, ha insistido en la necesidad de "buscar puentes, diálogo y pactos con garantías, sin imposiciones ni amenazas". Ha remarcado que Puigdemont es responsable de haberse saltado el marco constitucional y Rajoy es responsable de no haber hecho nada para favorecer, mediante el diálogo, "un reordenamiento territorial en una España plurinacional y en la que todos se sientan a gusto".

"Ante este previsible choque de trenes entre élites políticas", Podemos-Aragón ha mostrado una "enorme preocupación" por "la sumisión del PSOE a los dictados del PP".

"Pedro Sánchez ha vuelto a plegarse a los intereses del gobierno de Rajoy. Y demuestra, una vez más, que no es capaz de defender los intereses de la mayoría, en un momento en el que se debería abrir un proceso constituyente, de reforma profunda de la Constitución Española, con participación directa de todos los españoles de este estado plurinacional. Cerrarse a un pacto entre PP y PSOE, azuzados por Rivera, es un error histórico tremendo", ha recalcado.

Asimismo, la formación morada ha pedido abrir un proceso "en toda la sociedad española" para que "todos los territorios" puedan participar en un "necesario debate" para asegurar "oportunidades y derechos" para todos los territorios. "Hacemos un llamamiento para que hagamos lo posible, mediante la política a todos los niveles de la sociedad aragonesa, la movilización pacífica y el diálogo, para abrir espacios hacia soluciones sensatas, democráticas, pactadas y con garantías, que pedimos cada vez más gente", ha remarcado.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.