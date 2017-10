IU Aragón pide a Rajoy y Puigdemont dejar la relación epistolar "y sentarse en una mesa a hablar de todo"

En declaraciones a los medios de comunicación, Luquin ha expuesto el rechazado de IU a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, igual que a la declaración unilateral de independencia de Cataluña porque la primera "cierra la puerta al diálogo" y la segunda cercena "la capacidad para poder hablar".

La diputada ha esgrimido que "el cauce político tiene que ser el del diálogo" y por eso "necesitamos dirigentes con altura de miras, que lamentablemente no están teniendo ni Rajoy, ni Puigdemont", que "lejos de intentar solucionar un conflicto político complejo y muy serio, se dedican a cruzarse cartas y actuar como dos personas que no sé si son conscientes del momento en el que están".

Luquin ha subrayado que "nos estamos jugando la realidad territorial que tenemos", para incidir en que "desde la represión y la humillación no se pueden abrir espacios de diálogo", pero "desde la soberbia y el hacer oídos sordos, tampoco" y "quienes están sufriendo son el pueblo catalán y el resto del Estado".

A su entender, "Rajoy podría haberse acogido a esa ambigüedad" de Puigdemont, que en su última carta "deja claro que no se ha votado esa declaración de independencia" en el Parlamento catalán "para no aplicar el artículo el 155 de la Constitución" y así "solucionar un problema político desde la política", aunque "cada vez más vemos lugares de no retorno".

No obstante, ha dicho que "nunca se cierran toda las puertas en política" y "nuestra obligación es dialogar hasta la extenuación", para apuntar que "ha habido conflictos gravísimos a lo largo de la historia que solo se han solucionado con el diálogo", para el que ha estimado que "todavía hay tiempo".

Ha agregado que "el lenguaje ambiguo y calculado de las dos partes hace abrir cierto grado de esperanza" porque "ninguna de las dos quiere pegar un portazo" y ha recordado a Rajoy y Puigdemont "están representado a todos los españoles y todos los catalanes", respectivamente, "incluidos a los que no piensan como ellos" y por eso "tienen que estar a la altura y habilitar espacios de diálogo".

