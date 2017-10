Rementeria dice que hay "margen" para el acuerdo fiscal, pero admite que la tramitación "no estaría para el 1 de enero"

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha afirmado este miércoles que hay "margen" para que PNV y PSE-EE lleguen a un acuerdo sobre la reforma fiscal, aunque ha admitido que "toda la tramitación no estaría para el 1 de enero", ya que el acuerdo entre ambos partidos habría que presentarlo en las Juntas Generales de cada territorio y lograr allí los acuerdos oportunos con otras formaciones políticas.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Rementeria ha señalado que, para él, no sería una decepción que el acuerdo al que lleguen jeltzales y socialistas no contemple la rebaja del tipo nominal del Impuestos de Sociedades, tal y como él mismo propuso, ya que "en política hay que lograr acuerdos y no hay decepciones".

"El acuerdo se deberá traer a las Juntas Generales y lograr allí un acuerdo en las votaciones. Tenemos margen. En todo caso, lo que sí veo es que toda la tramitación quizá no estaría para el 1 de enero. De hacerlo, se debería hacer bien pensado, y en ello estamos", ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que hay que analizar "el contenido" de las reformas que se proponen y que "el contenido no es solo sobre una tasa impositiva en concreto". "Eso salió porque lo dije yo, pero aparte de eso, dije muchas otras cosas, como que no veía una subida de impuestos para los ciudadanos o que deberíamos hacer unas adecuaciones para emprendedores y nuevas empresas", ha explicado.

En este sentido, el diputado general de Bizkaia ha asegurado que seguirá expresando lo que cree "que es mejor para Bizkaia y para Euskadi", ya que, según ha dicho, "para eso" está en política.

ACUERDO CUPO

Por otro lado, Unai Rementeria ha afirmado que "ni se imagina" la posibilidad de que el Gobierno central incumpla el acuerdo logrado con el Gobierno Vasco, y las diputaciones forales en torno al Cupo y al Concierto Económico, "porque es un acuerdo institucional, y los acuerdos institucionales se cumplen".

"Ni me lo imagino. No creo que lo firmado esté o debería estar en peligro. Es un acuerdo institucional, firmado entre las diputaciones y los gobiernos. No es un acuerdo entre partidos políticos. Los aceurdos institucionales se cumplen, y si alguno no los cumple, sería un grave problema, verdaderamente grave", ha asegurado.

