La productora de Harvey Weinstein acepta una inyección de capital para salvar su futuro

The Weinstein Company, la productora estadounidense creada por Bob y Harvey Weinstein, ha llegado a un acuerdo con la inversora Colony Capital para recibir una inyección de dinero necesaria para la supervivencia de la compañía.

El escándalo de las acusaciones por acoso sexual a Harvey Weinstein y su posterior expulsión de la Academia de Hollywood ha hecho que los negocios de la compañía estén hundiéndose. Amazon, por ejemplo, ha decidido cortar con la unión comercial que iba a desembocar en dos producciones para la plataforma online.

En un breve comunicado, del que se hacen eco medios como The New York Times, The Weinstein Company señala que ha acordado con Colony Capital una "inyección inmediata de dinero". La cantidad no se ha hecho pública.

El periódico destaca que el fundador y director ejecutivo de Colony es Thomas J. Barrack Jr. uno de los asesores financieros externos más cercanos al actual presidente de EE UU, Donald Trump.