Gastón afirma que Aragón no va a buscar atraer empresas aprovechándose de la situación de Cataluña

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, ha destacado que ni al Gobierno de Aragón ni a su Departamento les satisface la situación por la que atraviesa el país con el conflicto independentista en Cataluña.

Ha recordado que ya se está registrando cierta respuesta económica, sobre todo por parte de entidades financieras, que han cambiado su sede social a otros puntos de España, y de sus clientes, ya que algunos de ellos están trasladando sus cuentas a sucursales bancarias de Aragón.

Pero ha añadido que desde el Gobierno de Aragón más que el traslado de sedes sociales o fiscales, se trabaja en que la región sea sede de centros de producción, "con puestos de trabajo añadidos", que no dependan de una situación coyuntural de Cataluña.

Marta Gastón ha precisado que, desde el pasado 1 de octubre -fecha del referéndum ilegal independentista-, no se ha incrementado el interés en traslados o en ubicaciones de plantas de producción en Aragón. "Lo que sí que es cierto es que tampoco han dejado de producirse este tipo de consultas".

Desde el Gobierno aragonés, ha continuado, mantienen la política que han tenido "desde el inicio de la legislatura", es decir, poner "alfombra roja" a todas aquellas empresas que quieren hacer una inversión y poner su factoría en la región. Por ello, cuando una compañía busca información siempre es "bien recibida", pero esto ocurre "independientemente de que el potencial inversor venga de Cataluña, de otra Comunidad Autónoma o de otro país".

Ha remarcado que el Gobierno aragonés, desde el inicio de la legislatura, trabaja para facilitar que las empresas instalen sus centros productivos en la Comunidad y que, en caso de no hacerlo, la decisión no sea por la inacción o por la falta de atención de la administración autonómica. "Ofrecemos a las compañías todo el asesoramiento y todo en cuanto esté en nuestra mano, además de todas las reuniones que sean necesarias, indistintamente de su procedencia", ha remarcado.

Sobre los cambios de sede social o fiscal que se hayan podido producir, ha explicado que se trata de "un paso notarial que se hace tan rápido como volver a la sede original". Ha aclarado que, "como no puede ser de otra manera", la Administración siempre dará respuesta a las peticiones de información sobre el cambio de este tipo de sedes, pero el Gobierno no va a ir "a pescar en río revuelto".

Ha subrayado que el deseo del Gobierno aragonés es que la situación en la Comunidad vecina pueda "reconducirse en beneficio de todos, no sólo de Cataluña, también de Aragón y del resto de España". "Lo que está sucediendo nos acaba afectando al conjunto del país, por lo que lejos de buscar aprovechamientos lo que queremos es que se reconduzca todo y volver a la normalidad lo antes posible".

PREVISIONES ECONÓMICAS

Al ser preguntada sobre si el conflicto en Cataluña puede afectar negativamente a las previsiones económicas en Aragón, la consejera de Economía ha mencionado que las previsiones para 2017 no se van a modificar, pero que es un factor a tener en cuenta para las de 2018, que todavía no se han dado a conocer, puesto que se hacen públicas junto al presupuesto de la Comunidad que todavía no se ha presentado.

Así, no ha descartado que si se prolonga la situación pueda haber fluctuaciones en el crecimiento económico de la Comunidad aragonesa y del conjunto de España. "Es una de las cuestiones a tener en cuenta para que se reconduzca la situación cuanto antes", ha aseverado.

