PP y Cs niegan que exista la bajada del IBI que el tripartito afirma

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Oviedo (PP y Ciudadanos) han negado que exista bajada en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en la ordenanza de Tributos y Precios Públicos para 2018. La oposición considera que, aunque el gobierno local (compuesto por PSOE, Somos e IU) presuma de que se va a bajar ese impuesto, lo cierto es que eso no es real, dado que no se compensa la subida que supone la revisión catastral.

El debate se ha suscitado en el pleno extraordinario en el que se ha discutido este asunto, cuyo dictamen fue aprobado ya en comisión, con el rechazo de PP y Cs, a pesar de que se incluía alguna enmienda de la oposición.

Así, en la sesión plenaria, la oposición llevó a votación un total de 38 enmiendas. Todas fueron rechazadas por el tripartito en la sesión. Finalmente se votó el texto impulsado por el gobierno local, que logró el apoyo de 14 sufragios (PSOE, Somos e IU) y el rechazo de 13 (PP y Ciudadanos). Así fue aprobado en sesión plenaria.

El encargado de defender las ordenanzas para 2018 de Tributos y Precios Públicos fue el concejal de Economía, Rubén Rosón, de Somos (marca local de Podemos). "Rebajamos el IBI todas las viviendas de la ciudad", afirmó Rosón.

Sin embargo, esa frase fue puesta en duda tanto por el PP como por Ciudadanos. Desde el PP, el concejal Eduardo Rodríguez le contestó que la realidad es que los vecinos verán cómo sus recibos del IBI suben, al haber aumentado la revisión catastral. En la misma línea se ha pronunciado el concejal de Ciudadanos Luis Pacho, que ha calificado directamente de "mentira" la afirmación de Rosón. "Usted da un discurso de Robin Hood, pero practica la política del Sheriff de Nottingham", le ha reprochado a Rosón el concejal de Cs.

La aplicación del IBI diferenciado (aquel que grava más al que tiene una mayor propiedad) también ha sido objeto de debate. Pacho ha hablado de las imperfecciones de un modelo que sí hará pagar mucho más al dueña de una propiedad costosa, pero no al que tiene muchas propiedades repartidas y que, en conjunto, sume el mismo patrimonio.

Eduardo Rodríguez ha criticado que el enfoque del Gobierno local hacia este impuesto sea meramente "recaudatorio". Son cantidades además, ha lamentado, que el tripartito no ejecuta.

Pero además, desde la oposición se ha alertado del efecto que puede tener ese impuesto en términos económicos, a la hora de ahuyentar a empresas que quisieran instalarse en Oviedo. "Carrefour no es ningún vecino de Oviedo, sólo está obligado a pagar un poco más para que los ovetenses paguen algo menos", ha replicado Rosón.

CRÍTICAS A MONTORO

De hecho, el concejal de Economía ha hecho una intensa defensa de las ordenanzas para 2018 en unas intervenciones en las que no han faltado críticas al PP y al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

Según ha señalado, los "pufos" generados por el PP cuando gobernó en Oviedo -ha puesto como ejemplo el caso del palacete de Villa Magdalenta- generan un problema en las arcas municipales que, según la ley que impulsa Montoro, sólo podría hacerse frente incrementando impuestos o recortando servicios. Sin embargo, el tripartito, que Rosón ha denominado "gobierno del cambio", ha logrado esquivar esos escenarios gracias a fórmulas novedosas, como la del IBI diferenciado.

De hecho, Rosón ha insistido en que cuando gobernaba el PP la ciudad los impuestos municipales eran de los más altos del país, cosa que ahora no ocurre. "Por primera vez, los ovetenses ven que no se les pasa la factura por fiestas que no habían generado ellos", ha subrayado.

De esta forma, el concejal ha insistido en el "vuelco fiscal" que suponen las ordenanzas. Ha defendido que su equipo ha conseguido rebajar tasas y precios públicos, a la vez que ha sido capaz de generar nuevos servicios.

Se ha referido así a la rebaja del 20 por ciento para el acceso a las piscinas municipales, la de un 10% en el coste de escuelas infantiles, la rebaja del 50% en las licencias de obras de reformas

o la del 30 por ciento en el tipo de plusvalía municipal.

Consulta aquí más noticias de Asturias.