Mayim Bialik recibe críticas por su carta sobre Harvey Weinstein

La actriz Mayim Bialik interviene en la gala de The Journal of Environment & Development (JED). (GTRES)

La actriz Mayim Bialik, conocida por sus papeles en Blossom y The Big Bang Theory, ha publicado en el diario The New York Times una carta sobre el caso de Harvey Weinstein en la que da su opinión y que no ha gustado demasiado a otras actrices.

En su escrito, titulado Ser feminista en el mundo de Harvey Weinstein, Bialik no se limita a criticar al productor sino que hace una reflexión sobre el papel de las mujeres en Hollywood y la necesidad de que actúen de modo que cada vez sea más complicado que se repitan casos como este.

"Entré en la industria de Hollywood como una niña judía, con nariz prominente, torpe y friki de once años, básicamente, una versión más débil de lo que soy ahora. No teníamos internet, ni redes sociales, pero no necesitaba nada de eso para entender que no quería parecerme o actuar como otras chicas. Sabía que estaba adentrándome en un lugar que buscaba belleza física y atractivo sexual por encima de todo", comienza la actriz.

"Aunque estoy en shock y me repugna el alcance de las acusaciones, el hecho de que haya utilizado su posición de poder no me sorprende lo más mínimo", dice Bialik antes de dedicar el resto de la carta a explicar a qué se refiere.

"Siempre me he sentido a disgusto en una industria que se beneficia de la cosificación de la mujer [...]. Rápidamente aprendí que las jovencitas con ojos de conejita y labios carnosos eran favorecidas para papeles por los hombres poderosos que tomaban las decisiones", cuenta.

"Crecí siendo juzgada de manera constante por mi apariencia; incluso por los miembros de mi familia. Mi nariz y mi barbilla han sido los principales objetos de discusión. De adolescente, empecé a obsesionarme con la posibilidad hacerme una rinoplastia, para poder parecerme más a Danica McKellar (...) Comencé a pensar si necesitaba implantes de pecho, para ser más como Christina Applegate, que conseguía mucha más atención por sus curvas".

Mi madre no me dejaba a usar maquillaje, me instó a ser yo misma en las audiciones y seguí su ejemplo

"Me sentía como un trol comparada con mis contemporáneas. Un crítico de televisión me describió en la review del piloto de Blossom como un despropósito de rasgos que no tienen proporción entre ellos. Nunca me recuperé de eso", revela.

Sin embargo, esa situación cambió, en gran medida gracias a su progenitora. "Mi madre no me dejaba a usar maquillaje, me instó a ser yo misma en las audiciones y seguí su ejemplo. No dejaba que nadie me llamara baby o me pidiera abrazos en el rodaje. Siempre estuve alerta. Al final, dejé la interpretación a los 19 años para doctorarme en neurociencia por la Universidad de Los Ángeles. Me rodeé de gente que valoraba más lo que tenía dentro del cerebro que de mi sujetador".

En su retorno al negocio del entretenimiento, su personalidad ya se había hecho mucho más fuerte. "Como feminista orgullosa y sin interés en hacer dietas, someterme a cirugías o contratar a un entrenador personal, no tengo experiencia alguna con hombres que me hayan ofrecido subir a sus habitaciones de hotel. Aquellas que no representamos en Hollywood un estándar imposible tenemos el lujo de ser ignoradas por hombres con poder".

La polémica de la carta llega con el consejo de Bialik a otras actrices, una reflexión que no ha gustado a intérpretes como Natasha Lyonne, Amanda Duarte y Martha Plimpton. "Es mejor reservar la sexualidad para nuestra vida privada. Visto con modestia. No flirteo con hombres como norma. En un mundo perfecto las mujeres deberíamos ser libres para vivir como quisiéramos, nuestro mundo no es perfecto. Nada justifica a los hombres que acosan o abusan de mujeres. Pero tampoco podemos ser ingenuas", cuenta la actriz de The Big Bang Theory.

"Las animo a cultivar las partes de sí mismas que no les generarán dinero o fama. Si eres bella y sexy, perfecto. Pero que otros destaquen tu belleza física no es forma de tener una vida con significado", aconseja Bialik.