La actriz Alyssa Milano inicia un viral para visibilizar el acoso sexual: "Yo también"

El escándalo de abusos sexuales contra el hasta ahora todopoderoso productor Harvey Weinstein crece día tras día, y ha servido para que Hollywood despierte y se enfrente a sus vergüenzas machistas. '

Se ha abierto el debate sobre si el del productor es un caso aislado o si es un patrón extendido en la meca del cine y parece ser que es esto último.

Una de las actrices que con más ímpetu se ha dado a la tarea de mostrar la dimensión y la extensión del abuso y el acoso sexual en la meca del cine ha sido la actriz Alyssa Milano (Melrose Place, Embrujadas, My Name is Earl).

Milano inició este domingo una campaña en Twitter bajo el hashtag #MeToo (yo también) con la que se animaba a las víctimas de acoso sexual a contar su caso para medir el alcance masivo de este problema social.

"Sugerido por una amiga: Si todas las mujeres que han sufrido acoso o un abuso sexual escribieran "yo también" en su estado, enseñaríamos a la gente la magnitud de este problema", escribía en su cuenta de la red social la actriz.

Así que Alyssa Milano animaba: "Si has sido acosada sexualmente o abusada, escribe "yo también" como respuesta a este tweet". Ella era la primera en hacerlo, reconociendo ser una de las víctimas de esta conducta machista.

En pocos minutos "mee to" se convertía en trending topic y recibía más de 27.000 respuestas.

En un artículo que publicó la actriz poco después en PatriotNotPartisan, aseguraba que le habían "pedido varias veces que comente sobre el escándalo de Harvey Weinstein". "Mientras estoy enferma y enfadada por las inquietantes acusaciones de la depredación sexual y el abuso de poder de Weinstein, estoy feliz, incluso en éxtasis, porque se ha abierto un diálogo sobre el continuo acoso sexual, la objetivación y la degradación de las mujeres", aseguraba.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 de octubre de 2017