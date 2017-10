Rose McGowan acusa a Ben Affleck de encubrir los abusos de Harvey Weinstein

La actriz Rose McGowan, una de las intérpretes que ha acusado al productor Harvey Weinstein de abusar sexualmente de mujeres de Hollywood, ha cargado contra Ben Affleck por encubrirle.

Según ha contado McGowan en Twitter, Affleck mintió y y fingió no conocer las deplorables acciones del productor en un comunicado que realizó el actor el pasado martes.

"'¡Dios, le dije que parara de hacer eso!', me lo dijiste a la cara. Mientes", le ha reprochado la actriz. Poco después de este comentario, McGowan vio como habían suspendido su cuenta de Twitter, que ha recuperado este miércoles.

@benaffleck “GODDAMNIT! I TOLD HIM TO STOP DOING THAT” you said that to my face. The press conf I was made to go to after assault. You lie.