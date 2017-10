Cubero propone votar en pleno el expediente de remunicipalización del 010

"Será el mismo que en su día aprobó el Gobierno de la ciudad y que en la actualidad está pendiente de una decisión judicial al ser recurrido el pasado mes de febrero por la CEOE", ha sintetizado Cubero.

En rueda de prensa, ha justificado esta propuesta al informar de que el expediente ya está concluido al recogerse el informe de la Asesoría Jurídica, que dice que el expediente de rescate que en su día aprobó el equipo de Gobierno ahora se apruebe por pleno "que es lo correcto" y también se incluye el informe favorable de Intervención, que coincide con la opinión de la jueza de que "el expediente se apruebe por el pleno y no por el Gobierno de la ciudad".

La propuesta pasa porque las 14 trabajadoras del 010 al ser subrogadas pasen a ser personal laboral y posteriormente las plazas pasarían a la oferta pública de empleo, que se ejecutará en tres años, como marca la legislación y luego serían empleadas públicas. Este rescate supondría un ahorro de 100.000 euros en el servicio que se revertiría para mejorar el 010, ha calculado.

"El expediente está concluido y se llevará a pleno la subrogación de las 14 empleadas en su categoría laboral y condiciones para luego sacar las plazas a oferta de empleo público. Es la misma propuesta que se sacó en febrero y se recurrió por la CEOE en los tribunales y se paralizó porque la jueza plantea que la competencia no es de Gobierno, sino de pleno", ha resumido.

Cubero se reunirá esta miércoles con todos los grupos municipales, que ya cuentan con el expediente completo y les trasladará su interés de aprobarlo en la comisión correspondiente "cuanto antes" para luego pasarlo por el pleno.

PLAZOS

Tras la aprobación inicial por el pleno se abriría un plazo de un mes para presentar alegaciones y luego se procedería a la aprobación definitiva. "En poco más de un mes se daría una solución definitiva" y entre medio se aprobaría la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que es competencia de Gobierno y luego la plantilla, que compete al pleno por lo que el expediente "pasaría hasta en tres ocasiones por pleno", ha relatado Cubero.

"Se haría como dice la jueza y por eso el interventor lo ha informado favorablemente", ha remachado Cubero, para abundar en que la "voluntad es que se apruebe lo antes posible" porque las trabajadoras llevan casi cuatro meses sin cobrar.

"También estamos dispuestos a que esta decisión, si no se acuerda en 48 horas, se debata la próxima semana porque con el expediente concluido, ahora solo depende de la voluntad política de los grupos municipales", ha emplazado, para apostillar que tiene el visto bueno de CHA.

"Todas la condiciones exigidas por la oposición se cumplen" ha enfatizado Cubero, al alertar de que las trabajadoras "están en una situación dramática al estar externalizado el servicio".

Ha aclarado que en caso de que se adjudique el contrato del concurso que se paralizó o de que lo asuma el Ayuntamiento "se asumirían los retrasos en las nóminas, pero ha avisado de que "volver a sacar a concurso no garantiza que se paguen los salarios y para el Ayuntamiento no supone mayor coste porque desde que no se pagan nóminas se han paralizado las certificaciones a la empresa", ha revelado.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.