'Conquistadores: Adventum': tras los pasos de Cristóbal Colón y sus miserias en América

La del almirante Cristóbal Colón es una figura mil veces reflejada en el cine y la televisión. Sin embargo, siempre se ha mostrado una visión mística del hombre que convenció a una reina recién salida de una guerra para invertir en una empresa que todo el mundo consideraba una locura.

El canal #0 de Movistar+ estrena Conquistadores: Adventum (este lunes, 22.00 h), una visión entre crítica y crudamente realista de los primeros 30 años del descubrimiento y la conquista de América, desde que Cristóbal Colón partió de España en 1492 con tres carabelas hasta que Juan Sebastián Elcano completó la primera vuelta al mundo en 1522.

La serie lo cuenta con un rigor histórico que va más allá de los hechos y se recrea en los detalles que habitualmente se omiten, por escabrosos o incómodos, cuando se refleja en la pantalla el descubrimiento del continente americano.

Aitana Sánchez-Gijón encabeza el reparto encarnando a Isabel la Católica y Miguel Lago protagoniza esta ficción como Cristóbal Colón. Mario García de la Rosa (Juan de la Cosa) y Roberto Bonaccini (Alonso de Ojeda) le acompañan en un elenco en el que también aparecen otros personajes históricos como Pizarro, Hernán Cortés, Magallanes o Núñez de Balboa.

No plantan ninguna bandera, no dan ningún discurso, no se arrodillan, no rezan, no besan el suelo... están asustados Conquistadores: Adventum ha sido rigurosa en el diseño de vestuario y caracterización. Además, ha llevado a cabo la reconstrucción de fuertes, campamentos y réplicas de las carabelas. La serie está grabada prácticamente en su totalidad en localizaciones naturales de la selva amazónica y en las aldeas indígenas de Brasil –donde el reparto vivió la dureza de la vida a la intemperie en medio de la selva, tal como lo sufrieron sus personajes hace 500 años– así como en Burgos, Huelva, Cádiz, Palos, Olite, Cantabria o Almería.

El 12 de octubre de 1492, tras 33 días de navegación y a punto de sufrir el motín de sus hombres, Colón llegó a lo que él creía que eran las Indias. "No plantan ninguna bandera, no entonan ningún discurso, no se arrodillan, no rezan, no besan el suelo... están tan asustados como los indios de la isla de Guanahaní que encuentran en su camino", dice la sinopsis. Colón y sus hombres fueron más allá de los horizontes conocidos, pero acompañados de las miserias de una época dura y llena de incertidumbres. Esa es la gran novedad de esta serie, que muestra el lado humano de una aventura y unos personajes a menudo mitificados.

La historia está contada "desde el punto de vista de la Corona de Castilla", sin "exaltar" ni a conquistadores ni a los nativos. Cada capítulo se completará con un programa con testimonios de historiadores y expertos en el tema. Israel del Santo, director de la serie, invita a que cada uno lo "interprete como quiera"; nosotros nos limitamos a contarlo", dice.

5 preguntas a Miguel Lago Casal

Actor ferrolano que da vida Cristóbal Colón.

¿Cómo ha sido meterse en un personaje como Colón?

Me acerqué a él desde un punto de vista humano. Tenemos una imagen de él muy lírica, basada en cuadros que ni siquiera dan una imagen real de Colón. Así que lo que hicimos fue basarnos en la magnitud de lo que hizo como persona, en cómo debía ser su carácter para convencer una reina y poner firmes a toda una tripulación. Buscamos mucho más a la persona, al marinero, al aventurero... tenía muchas cualidades que daban como resultado una persona con mucha fuerza. Me dejé llevar por todo lo que me iban contado de él.

¿Ha cambiado mucho su imagen de Colón tras hacer la serie?

Sí, en ese sentido. Antes le veía como una figura fácilmente valorable sin tener en cuenta lo que vivió y lo que hizo. Y te imaginas al Colón del gorrito y el peinado de lado. Pero el hombre hizo cuatro viajes a América, que nunca se cuentan, naufragó allí, regresó esposado ante la reina... son cosas que desmontan el mito y los prejuicios sobre Colón. Acertado o desacertado fue un hombre valiente y significativo a todas luces.

¿Le absolvería de las acusaciones de genocidio y conquistador?

Le absolvería en la mayor parte. No voy a decir completamente, pero si lo miras desde un punto de vista antropológico vivía en una sociedad estamental, que se basaba en el uso de la fuerza y que de por sí toleraba el esclavismo, el machismo...

No iba con idea de conquistar un continente...

Colón lo que quería era descubrir una nueva ruta hacia las Indias, él no quería aniquilar una población que ni siquiera sabía que se la iba a encontrar.

¿Pero lo hizo?

Se habla de colonialismo sin pensar en las fases de ese hecho. Hubo una primera fase de descubrimiento y más tarde de cómo sometieron la tierra que habían encontrado y en eso Colón no tuvo nada que ver, porque, de hecho, le apartaron del gobierno. Él era un gran marino pero un pésimo gobernante.