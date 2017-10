¿Por qué en la Edad Media caminaban de manera diferente a como lo hacemos ahora?

Muchas cosas han cambiado desde la Edad Media a la actualidad, hasta los detalles más sorprendentes. Así, en la Edad Media no se caminaba como ahora. Y existen buenos motivos para ello. Roland Warzecha, un experto en armas y en reconstrucción de escenarios medievales, explica las claves en un vídeo.

Si bien nosotros ahora, cuando damos un paso, posamos primero nuestro talón, en la Edad Media era al revés: primero se posaba la puntera del pie. El motivo principal es el desarrollo de la industria del calzado. Ahora tenemos suelas en nuestros zapatos, pero antaño no. El calzado no era mucho más que una especie de calcetín de cuero o piel. Por eso, las irregularidades del suelo se sentían mucho más intensamente en los pies. Los suelos no estaban asfaltados y había desperdicios, suciedad y todo tipo de obstáculos.

Por ello, nuestros antepasados pisaban primero con la puntera del pie, de modo que sentían cómo era la superficie que pisaban y podían retirar el pie si no era seguro. Ronald Warzecha explica que los bebés cuando aprenden a andar, o nosotros mismos cuando caminamos descalzos por la playa repetimos ese gesto, que por otro lado, implica un mayor desarrollo muscular en los tobillos y los gemelos.