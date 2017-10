Javier Fernández respalda "a quienes tienen la atribución de aplicar la fuerza razonada de la justicia"

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández ha señalado este lunes, durante su intervención en Oviedo en la Apertura del año judicial, que se siente "en la obligación" de respaldar "a quienes tienen la atribución de aplicar la fuerza razonada de la justicia para dar preferencia a la Constitución sobre cualquier norma infraconstitucional incompatible con ella".

"Y me siento en esta obligación porque ni podemos ni debemos dejar de ser lo que somos, un Estado que aplica el derecho y se sirve exclusivamente de él para organizarse, defenderse y permanecer", ha dicho matizando que "otra cosa distinta es si la iniciativa política debería haber asumido más protagonismo".

Ante la situación que vive Cataluña, Javier Fernández considera que "la política no puede conformarse con marcar el paso al compás de una instrucción judicial". "El terreno perdido por la omisión política no se ganará exclusivamente con la acción jurídica", advierte, apostando por un modelo federal que garantice que "la soberanía en España" sea "sujeto único, no múltiple".

"Y eso, quiero dejarlo muy claro, no sólo descarta la autodeterminación entendida como la decisión soberana en un acto expreso y único de una comunidad territorial sobre su propia forma política, sino también la alternativa confederal", ha remarcado.

Javier Fernández hizo un repaso histórico desde las Cortes de Cádiz hasta el día de ayer, haciendo especial hincapié en el "momento de ilusión" que supuso la Constitución de 1978 como "garante" de un estado social y de derecho moderno. "Eso es justamente lo que está en juego", ha alertado, calificando la situación actual de "trauma institucional".

De este modo, apuesta por "reexaminar de forma dialogada y argumentada la organización territorial del Estado, concebido como una comunidad política de iguales en una dirección federal".

"Un Estado federal que se diferencie del autonómico en que el proceso constituyente no permanezca indefinidamente abierto. Un Estado federal en el que, contra lo que ocurre ahora, el legislador orgánico no pueda modificar, movido por intereses partidistas, coyunturales o cortoplacistas, la decisión política del reparto de poder entre las comunidades autónomas y el propio Estado sin necesidad de reformar la Constitución", ha argumentado.

Javier Fernández, que recibió un fuerte aplauso de la sala, ha afirmado que se vive "una situación excepcional". "Para superarla es imprescindible la colaboración firme entre los partidos que respetan la ley, que es tanto como decir los partidos democráticos", ha resaltado.

En este sentido, considera que "esa colaboración reclamará tanta determinación para aplicar medidas como para abrir el camino de las reformas", al tiempo que ha defendido que la justicia continúe ejerciendo su función como "un basamento principal del Estado de derecho".

De este modo se dirigió el presidente asturiano a las autoridades presentes en la sesión, en la que fueron notorias las ausencias del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos. El acto estuvo precedido de una concentración sindical para reclamar mejoras en las condiciones laborales de los empleados de justicia en Asturias.

