Miles de ciudadanos se concentran contra el referéndum de Cataluña

Durante la concentración se han podido ver una gran cantidad de banderas de España, mientras los asistentes gritaban lemas como 'No somos fachas, somos españoles' o 'España unidad jamás será vencida'. El representante de la Plataforma Ñ, Víctor Salvo, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que se ha convocado esta jornada reivindicativa porque "creemos en la unidad de España".

Ha agregado que esta cita ha sido convocada por "gente normal, trabajadora, que no pertenece a ningún partido político y a través de las redes sociales". Asimismo, ha destacado la gran cantidad de gente que ha acudido a la protesta, más de mil personas. "Desde aquí queremos decir que llevar la bandera no es ser fachas, no somos fachas por llevar la bandera de España porque es el lugar en el que hemos nacido, en el que vivimos".

A través de un manifiesto, la Plataforma Ñ ha incidido en que el referéndum que se está celebrando hoy en Cataluña está fuera de la ley y pretende "romper y dividir la sociedad y la unidad de España". Así, ha considerado que los políticos independentistas están "despreciando el pluralismo social y político, anteponiendo el egoísmo a la solidaridad".

"Los españoles y los aragoneses estamos comprometidos a preservar los principios naturales de la sociedad moderna de libertad, igualdad y estado de derecho. Debemos dar un paso al frente y gritar 'basta'. Pedimos a los partidos políticos que demuestren su compromiso con la sociedad a la que han jurado servir", ha señalado.

Además, ha pedido que se haga prevalecer el estado de derecho y garantice las libertades individuales: "Que ningún catalán que se sienta español tenga miedo a salir a la calle y manifestarse. Y pedimos a la sociedad y a esta gran mayoría silenciosa que muestre su total apoyo a cualquier acción que se tome en este sentido, aplicando el artículo 155 de la Constitución española o cualquier otro en caso de que decidan romper la unidad de España".

"Asimismo, reivindicamos al Estado que garantice la soberanía nacional y la unidad territorial aplicando cuántos instrumentos legales estén en su mano ilegalizando, si es necesario, aquellos partidos que pretenden romper España; que rechace y deslegitime cualquier acción encaminada a fracturar la paz social y la convivencia cívica, fomente la integración y la solidaridad de todas las regiones de España y no acceda al chantaje de quienes no creen en ella".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.