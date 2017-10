Mendia dice que hoy se constata en Cataluña "el fracaso" de la política de "trincheras" y llama al acuerdo

La reelegida secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que hoy se ha constatado en Cataluña "el fracaso" de la política de "trincheras", y ha asegurado que los socialistas están dispuestos a "afrontar" la tarea de "acordar con el diferente y pactar con el adversario", algo que no han sabido hacer "ni Rajoy ni la Generalitat". "Los socialistas no nos envolveremos en la bandera para resolver vergüenzas ni inventaremos urnas que liquiden el derecho a ser ciudadano en tu tierra", ha asegurado.

Durante su intervención en la clausura del 8º Congreso del PSE-EE celebrado en Bilbao con el lema 'Garantía de izquierda', Mendia ha reinvindicado "el sistema autonómico como uno de los mayores logros de la democracia porque, sin Constitución y Estatuto, hoy no estaríamos donde estamos". "Porque, sin autogobierno, no tendríamos nuestros niveles de desarrollo y bienestar, no habríamos resistido a las crisis como lo hemos hecho", ha apuntado.

A su juicio, "es la garantía de contar con un espacio para seguir conviviendo entre diferentes", en el que cada uno "puede desarrollarse sin que nadie le imponga ideología, religión u orientación sexual". "Hay que conseguir que dejen de enfrentarse legalidades que solo consiguen enfrentar sentimientos", ha indicado, para defender "la transversalidad".

En este sentido, ha expresado su deseo de "reforzar el espacio de convivencia entre vascos y con el resto de España, respetando singularidades, garantizando la igualdad" porque "es imprescindible". "Y los socialistas estamos dispuestos a liderar ese nuevo acuerdo. Estamos dispuestos a hacerlo en el conjunto de España y en Euskadi y, para ello, es necesario acordar con el diferente y pactar con el adversario", ha apuntado.

La líder del PSE-EE ha indicado que no se trata de "humillar y poner de rodillas a tu interlocutor", y ha señalado que los socialistas están dispuestos a afrontar esa tarea, "que no han sabido afrontar en Cataluña ni Rajoy ni la Generalitat".

SIN TRINCHERAS

"Lo que estamos viendo hoy en Cataluña es el fracaso de la política, de entender las instituciones como una trinchera y es el abandono de la ciudadanía por la incapacidad de sus dirigentes para resolver sus problemas. Malos tiempos, en los que apelar al diálogorequiere coraje, en los que la defensa de la moderación y la sensatez es la minoritaria", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que los socialistas no van a "abandonar a los vascos sean o no nacionalistas", ni les van a "dejar solos". "No lo consentimos en el pasado cuando nos jugábamos la vida y cuando se la quitaban a compañeros por defender lo que yo digo ahora", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que su partido "no va a dejar que los derechos cívicos y sociales", los que conquistaron "frente a Franco y frente a ETA, se pongan en riesgo ahora solo por satisfacer aspiraciones nacionalistas"."No entendemos una Euskadi de parte", ha aseverado.

Idoia Mendia ha abogado por "construir un país en el quepan todos", para evitar "que se repita la historia en Euskadi y que se repita el enfrentamiento entre vascos" y se "corte con una daga el lazo" que les mantiene unidos.

A su juicio, desde un Gobierno no se puede "superponer la patria a los ciudadanos". "La política del desafío puede llenar manifestaciones, pero no atiende a la gente en el ambulatorio, no consigue maestros en las escuelas ni protege al que peor lo pasa", ha añadido.

En esta línea, ha asegurado que los socialistas "nunca apelarán al país por no poder solucionar los problemas de la gente". "Los socialistas no nos envolveremos en la bandera para resolver nuestras vergüenzas, ni nos inventaremos urnas que liquiden el derecho más elemental de ser ciudadano en tu propia tierra", ha añadido.

