Julian Assange: "La primera guerra mundial en internet ha empezado en Cataluña"

Julian Assange, el activista y fundador de WikiLeaks que ha mostrado su apoyo al proceso secesionista de Cataluña desde hace semanas, ha dicho a través de su cuenta en Twitter que "la primera guerra mundial en internet ha empezado en Cataluña".

Assange, que reside en la embajada de Ecuador en Londres por estar reclamado por Estados Unidos para ser juzgado por espionaje y traición, explicó que "el pueblo y el gobierno la utilizan para organizar el referéndum de independencia del domingo mientras que la inteligencia española bloquea enlaces, ocupa edificios de telecomunicaciones y censura cientos de sitios, protocolos, etc".

The world's first internet war has begun, in Catalonia, as the people and government use it to organize an independence referendum on Sunday and Spanish intelligence attacks, freezing telecommunications links, occupying telecoms buildings, censors 100s of sites, protocols etc.

A juicio de Assange, "lo que está pasando en Cataluña es el conflicto occidental más significativo entre las personas y el Estado desde la caída del Muro de Berlín", aunque matiza que "los métodos son de 2017: VPNs, proxies, esperjos y chats encruptados para la vigilancia de internet y la censura, propaganda con bots y chalecos antibalas".

What is happening in Catalonia in the most significant Western conflict between people and state since the fall of the Berlin wall--but its methods are 2017, from VPNs, proxies, mirrors and encrypted chat to internet surveillance and censorship, bot propaganda and body armor.