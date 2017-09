Arrimadas: "Veo factible que el Govern declare la independencia unilateral el miércoles"

A pocos días del 1-O, Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) no oculta su preocupación por el "golpe a la democracia" que los independentistas planean en Cataluña. Confía en que no llegue a haber urnas este domingo y afirma que "la responsabilidad de todo lo que pase es del president Puigdemont". Licenciada en Derecho y ADE, es portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, presidenta de su grupo parlamentario en Cataluña y jefa de la oposición en el Parlament.

Imágenes 1 Foto

¿Estamos en un tiempo de no retorno o estamos a tiempo de evitar el choque de trenes?

Más que choque de trenes es un golpe a la democracia. El único que está a tiempo de evitarlo es Puigdemont si se baja del carro, reconoce que esto es una locura y deja de cometer ilegalidades, pero sería muy raro que a estas alturas reconociera todo lo que está haciendo. Lo primero que hay que hacer es parar el golpe a la democracia, y después que convocar elecciones: es la única salida para que se pueda dialogar y tener un Gobierno que inicie una nueva etapa.

¿Está en riesgo la convivencia en Cataluña?

Es evidente que hay problemas que han llegado ya a la esfera social: hay fractura social, miembros del Gobierno [catalán] que piden señalar, que llaman traidores a los que no queremos participar en las ilegalidades... Cuando un Gobierno hace declaraciones tan irresponsables y se instala en la ilegalidad, es esperable que haya conflicto social, por tanto sí que lo hay: hay señalamientos, divisiones y esto es intolerable. La fractura es responsabilidad de Puigdemont.

¿El 1-O es un referéndum, una consulta...?

No es nada de eso. Es un desafío y golpe a la democracia, es una jornada que no tiene nada que ver con la normalidad democrática de un país como el nuestro.

¿Creen que habrá una declaración unilateral de independencia? ¿En ese caso, qué debe hacer el Estado?

Es algo factible y viable, desde luego. Lo dice la propia ley de referéndum, que no tiene ningún valor jurídico pero es una declaración de intenciones, y lo ha dicho Puigdemont. Si ellos consideran que el domingo pasa lo que ellos dicen que pasa y que ha salido [el resultado] que ellos han querido, declaran la independencia el miércoles. En cualquier país democrático el Estado respondería como está respondiendo en el caso de España. ¿Qué pasaría? Lo que decidan los jueces, pero tendría consecuencias.

¿El Gobierno debería entonces llevar al Senado el artículo 155 de la Constitución?

No sé cuál es la respuesta concreta que nos planteará el Gobierno, que es el que tiene que defender a los catalanes y es el que tiene que defender el Estado de derecho, pero se pueden valorar todas las opciones y, por supuesto, esa sería una de ellas.

Le pregunto su opinión, no por qué hará el Gobierno.

Digo que es una opción factible, ya veremos. Ya veremos cuál es la que se propone y la que se debate pero, desde luego, esa opción está encima de la mesa si declaran la independencia. Lo que me parece increíble es que el Gobierno de España no nos haya podido proteger antes. Lo que es verdad es que el Gobierno de España durante mucho tiempo ha estado mirando hacia otro lado y que ahora se ha encontrado el problema encima de la mesa.

Ciudadanos ha apoyado sin fisuras al Gobierno. ¿Ese apoyo es incondicional?

Nosotros hemos manifestado el apoyo al Estado democrático y de derecho. No se trata de apoyar a Rajoy, se trata de dar apoyo a la institución que representa a 47 millones de personas. ¿Incondicional? Depende de lo que hagan. Siempre vamos a mantener nuestro criterio, pero ante un golpe a la democracia hay que estar al lado del Estado democrático y de derecho y de las instituciones, y por supuesto el Gobierno es una institución que nos tiene que defender a todos.

Las urnas del 1-O

¿Si hay urnas el domingo, deben retirarse?

Esperemos que no se lleguen a poner, esperemos que no pase como en [la consulta de] el 9N [de 2014], esperemos que el Gobierno de España actúe, que no se abran colegios públicos que son de nuestros hijos para cometer ilegalidades. Espero que se pare todo esto a tiempo. Si no lo hace el señor Puigdemont, que es complicado que lo haga, que lo haga el Gobierno de España. Es que no me puedo creer que un Gobierno, en el siglo XXI, no pueda hacer nada antes de que eso se produzca.

Parece complicado que no haya una sola urna. Si aparece, ¿qué se debería hacer?

Porque faltan ya pocos días. Yo digo que se podría haber evitado teniendo en cuenta todo el tiempo que [los independentistas] llevan diciendo que van a actuar.

Le hago la pregunta precisamente porque falta poco tiempo.

Espero que no se tenga que llegar a esa situación, pero evidentemente el Gobierno tendrá que garantizar nuestros derechos con las herramientas democráticas que tenga. E insisto, todo lo que pase el domingo será responsabilidad exclusiva del señor Puigdemont.

El domingo se tiene que impedir un ataque a la democracia.

¿Prefiere no concretar por ahora si se deberían retirarse urnas?

No, es que se tiene que impedir un ataque a la democracia.

¿Con lo cual, si fuera necesario retirarlas...?

Espero que no lleguen a utilizar instalaciones que son de todos los ciudadanos para eso, pero evidentemente se tendrá que hacer lo que haya que hacer, democráticamente, para que no se vulneren derechos de los catalanes. Y quiero recordar que en 2014 los Mossos d'Esquadra impidieron un multirreferéndum que estaba convocado de manera ilegal, y era presidente de la Generalitat el señor [Artur] Mas, y que nadie cuestionó a los Mossos.

¿Confía en que los Mossos y su dirección acaten todas las órdenes durante la jornada del 1-O?

En la dirección política de los Mossos se puede confiar poco, pero sí que confío en que no pongan a los Mossos entre la espada y la pared: que dejen trabajar a los Mossos como siempre han hecho, cumpliendo las resoluciones judiciales y sin injerencias políticas en contra de una resolución judicial. No se puede meter a 17.000 Mossos en un problema el domingo por la locura independentista del señor Puigdemont.

El fiscal general del Estado dijo el lunes que la detención de Puigdemont es una opción que queda abierta. Quería pedirle su opinión sobre esa posibilidad.

No tengo opinión más allá de lo que puedan decir los tribunales o la Fiscalía, pero de todo lo que pase el responsable es el señor Puigdemont, y el único que puede parar todo esto y evitar cualquier detención es el señor Puigdemont. No sé qué tiene en la cabeza el señor Puigdemont, no sé si quiere seguir haciendo las cosas hasta que al final pase eso, eso quizás habría que preguntárselo al señor Puigdemont, que sabe perfectamente las consecuencias que tienen sus actos.

La cuenta atrás y el día después

¿Puede hacer algo el Gobierno antes del domingo? ¿Ha tenido alguna responsabilidad, podía haber hecho algo más antes de llegar a este punto?

Todos los gobiernos que hemos tenido, de PSOE y PP, se han equivocado pactando con nacionalistas, renunciando explicar las cosas en Cataluña, dejando España sin reformar... por supuesto que tiene responsabilidad el Gobierno de España. Pero en el corto plazo hay que parar el golpe a la democracia; a medio plazo, ir a elecciones; y, a medio y largo plazo, tener un interlocutor dialogante, razonable y sensato con el que se pueda dialogar.

¿Parar el golpe a la democracia únicamente con la respuesta de jueces, tribunales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o también con una respuesta política?

Políticamente nosotros hemos planteado una moción de censura para convocar elecciones, pero PP y PSOE no nos han apoyado y han preferido pensar en intereses partidistas y no en el futuro de todos los catalanes y españoles. La moción de censura era política y había espacio para poderla ganar, porque hay mucha gente en el Gobierno [catalán], mucha gente en los escaños de Junts pel Sí, que sabe que esto es una locura que acabará mal.

¿Con qué votos había espacio para ganarla? ¿Esperaba reunir los votos de Ciudadanos, PSC, PP, Catalunya Si Que Es Pot y algunos del PDeCAT?

Y alguno, alguno sí.

¿Le parecía un escenario factible?

Era difícil, pero no era imposible. En un momento como en el que estamos, como líder de la oposición, tengo la obligación moral y política de intentar poner encima de la mesa las herramientas que tengo en mis manos.

El independentismo está bajando. Un cambio de mayorías es posible.

En las elecciones de 2010, 2012 y 2015, CiU, ERC y la CUP sumaron 72, 74 y 72 escaños respectivamente, mayoría absoluta en los tres casos. ¿Por qué son una solución las elecciones? ¿Cree que ese juego de mayorías cambiaría?

Cambiaría, sin duda. Incluso en las encuestas que hace el Gobierno [catalán] el independentismo está bajando. Cada vez va a haber más movilización en el voto no independentista y más preocupación en las partes moderadas del voto independentista. Estoy convencida de que un cambio de mayorías es posible, por eso creo que puede ser una solución. No es bueno hacer elecciones cada dos años, pero lo que está pasando en Cataluña es excepcional.

Ya que me cita las encuestas, también muestran que una mayoría de catalanes están a favor de un referéndum. ¿Hay soluciones viables sin ese referéndum?

Por supuesto. Hay muchos motivos por los que el referéndum no es la solución mágica. Cataluña no necesita un brexit, necesita reformas, como el conjunto de España. Si hay algún partido que se vuelve a presentar a las elecciones catalanes con la promesa fantástica de que va a proponer un referéndum de independencia allá ellos, pero nosotros somos firmes, no hemos cambiado como ha hecho el PSC, tenemos un proyecto muy claro para España.

Ciudadanos propone una reforma constitucional. ¿Qué elementos centrales tendría específicamente dirigidos a lograr un encaje satisfactorio de Cataluña? ¿Podría estar a tiempo antes de que la situación vuelva a desbordarse?

Aquí hay un error de concepto: la reforma de la Constitución no es para que Puigdemont se baje del carro ni para contentar a Junqueras, es un proyecto de país para 47 millones de personas. Hay que reformar España por el bien de los ciudadanos y hay muchas cosas que hacer: aclarar competencias, garantizar la eficiencia de la administración pública, garantizar más y nuevos derechos... Todas ellas ayudarán a que muchos catalanes que ahora mismo se han desvinculado un poco sentimentalmente del proyecto español puedan volver a incorporarse.

¿Cataluña es una nación?

España es una nación moderna, diversa, plural, con una realidad social, económica, lingüística, territorial absolutamente diversa, y Cataluña tiene perfectamente su sitio dentro de esta nación que España. Me preocupan quienes defienden que Cataluña es homogénea y quienes quieren que España sea nación homogénea. España es una nación moderna, diversa y plural donde Cataluña puede tener su papel y su espacio dentro de este proyecto común.

¿Ciudadanos acudirá a la comisión de diálogo que ha impulsado el PSOE en el Congreso de los Diputados?

Vamos a ir, pero no es una solución mágica. Nosotros habíamos hecho otra propuesta, que es ese grupo de trabajo para la reforma constitucional y que nos parece mucho más inteligente y mucho más honesto. Hacer una comisión deprisa y corriendo pensando que eso iba a hacer que el señor Puigdemont se bajara del burro nos parecía un error, propio, además, del señor Pedro Sánchez y del PSOE en estos últimos días, pero aún así nosotros trabajamos muchos e iremos.