Manolo García, sobre el 1-O: "Me indigna ver un barco lleno de policías en mi ciudad"

El cantante Manolo García se ha sumado a la amplia lista de personalidades, artistas y famosos que se han pronunciado por la situación política en Cataluña tras el desafío independentista y ante el pretendido referéndum del día 1 de octubre.

"Aunque me parecen correctísimos los posicionamientos cuando los veo en los demás, me da muchísimo pudor cuando se trata de mí", comenzaba su comunicado Manolo García.

"Siento que en democracia la política debe ser diálogo", explicaba el artista, que sin embargo opina que "en estos días muchos políticos parecen esforzarse mucho menos en buscar soluciones que en reforzar una crispación de la que quizás obtengan un rédito político pero a un alto precio social que pagamos todos".

"También me pregunto por qué no se puede escuchar la opinión del pueblo catalán. ¿por si no gusta a todo el mundo?", se preguntaba el cantante, posicionándose a favor de la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña.

Sobre las medidas del Gobierno y los órganos judiciales se pronunciaba escribiendo: "No sé si es pena la palabra adecuada, indignación o una mezcla de ambas, lo que siento viendo un barco lleno de policías en el puerto de mi ciudad. No es policía lo que hace falta para entenderse. Humillar no es el camino".

"Diálogo, por favor. Nunca violencia ni intimidación. Seguro que se conseguirían resultados más civilizados y probablemente más satisfactorios para todos", reclamaba Manolo García, que también defendía a sus compañeros artistas que se han posicionado en contra del referéndum o la independencia y citaba a Joan Manuel Serrat y a Lluis Llach. "Siento que algo, o mucho, no funciona si se piensa que es correcto insultar a los que opinan de forma diferente", concluía.