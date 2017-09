CHA se ausenta de la sesión al no incluirse el expediente de Zaragoza@desarrolloexpo

Por ello, toda la oposición ha secundado a CHA y no han entrado al pleno y al no haber un quorum suficiente de un tercio -11 concejales- se ha prorrogado la convocatoria de pleno 48 horas, que vencen el miércoles.

Los grupos de la oposición han dicho que acudirán si se lleva el expediente y el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) argumenta que cuando esté elaborado el informe que falta a propuesta de la Asesoría Jurídica entonces se llevará a pleno.

Asensio ha tildado de "penoso y poco democrático que no se haya traído el expediente y es una falta de democracia que no se haya dignado a recibir a los portavoces para saber el orden del día del pleno que es el alcalde el que lo fija y aún no sabemos si se incluía el expediente o no", ha relatado.

Para Asensio es "muy triste que la democracia se degrade a marchas forzadas por un Gobienro que no sabe lo que es la participación y no sabe gobernar".

Además, ha apuntado que es la primera vez que se suspende un pleno, por no haber quorum y ha aseverado que "no ha sido pactado y si el resto se ha sumado es porque ha sido una decisión muy poco democrática y no comprensible sobre un expediente en el que estamos todos de acuerdo".

Ha concluido al decir: "No entendemos por qué ZEC juega con esto, a no ser que lo quiera enmarañar con otros procesos que no tienen nada que ver con este", en referencia al 010.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.