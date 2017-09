El PSOE critica el "modo dictatorial" del alcalde en dirigir el Ayuntamiento

desprecio al pleno que a él le hizo alcalde".

Pérez Anadón ha arremetido contra el "modo dictatorial de como conduce este Ayuntamiento caracterizado por la abismal falta de diálogo y por un uso y abuso de su cargo y sus competencias, de tal suerte que le gastan estas malas pasadas", al señalar que es la primera vez que no se trae al pleno un expediente aprobado por unanimidad .

De esta forma se ha referido al expediente de subrrogación de la plantilla de la sociedad municipal Zaraogza@desarrolloexpo, que no se ha incluido en el orden del día porque, según el Gobierno municipal, falta un informe, y ha

provocado que toda la oposición se ausentara del pleno, que se ha suspendido hasta el próximo miércoles.

En rueda de prensa, Pérez Anadón ha dicho que es una "palmaria demostración de que no hay alcalde, sino un denominador común de lo que un grupo enfrentado por diferentes luchas intestinas le impiden a Rivarés y al alcalde llevar este punto al orden del día". A su entender "denota el desprecio continuo y contumaz del alcalde a uno de los órganos de gobierno más importante y más representativo que existe".

Ha relatado el proceso de disolución de la sociedad municipal zaragoza@desarrolloexpo que se inicia el pasado mes de julio y en el

último paso que ha sido la pasada comisión de Economía y Cultura "quedó claro que estaban todos los expedientes para en este pleno comenzar la aprobación inicial" de la disolución de la sociedad.

Ha añadido que cuando se les facilita el orden del día no estaba incluido el orden del día y CHA entonces anuncia que si no se incluía no entraría en el pleno. En la Junta de Portavoces del viernes se insta

a que se incluya.

"Se nos dijo que faltaba algún informe para dar mayor seguridad jurídica, algo que es falso y siendo ZEC, además, un contrasentido", ha sentenciado Pérez Anadón.

A las 8.30 horas los portavoces de los grupos municipales le han pedido una reunión al alcalde. "Se nos ha tenido en la antesala "engañándonos" y han iniciado un pleno que no se puede celebrar al no haber quorum suficiente.

