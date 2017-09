García Margallo cree que Rajoy tiene un "arsenal de medidas" y sabrá cuál utilizar para impedir el referéndum

Ante esa situación, García Margallo ha considerado que el Gobierno de España debe impedir que el día uno de octubre se produzcan unas votaciones, ya que "el presidente del Gobierno tiene a su disposición un arsenal de medidas y a él le corresponde saber cuál utilizar y en qué momento".

"Después del uno llegará el dos y el tres de octubre", ha proseguido García Margallo, quien ha abogado por realizar "una oferta a la sociedad catalana no independentista", ya que "no tiene sentido referirse a los independentistas que no se van a conformar con nada que no sea la independencia".

La oferta propuesta por el ex ministro de Asuntos Exteriores debe empezar por "una reforma de la Constitución, de la administración, del personal sanitario, de la Justicia, de la educación y de una modernización global de España".

