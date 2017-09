Tovar (PSOE-RM) apoyará a un Gobierno "reivindicativo" en materia de agua, pero no si es "complaciente"

El secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, ha afirmado que es muy importante la unidad para llevar a cabo el pacto regional del agua, "pero queremos estar detrás y apoyar a un gobierno reivindicativo que le meta prisa al Gobierno de España y a su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados".

González Tovar ha asistido, junto a los diputados socialistas Jesús Navarro y Yolanda Fernández, a una reunión con el consejero de Agricultura y Agua y el resto de fuerzas políticas para trabajar en el pacto regional del agua, un acuerdo para el que el PSOE siempre ha estado "dispuesto y decidido", tal y como ha manifestado reiteradamente.

"No vamos a estar detrás de un gobierno complaciente que deja pasar los meses, no da respuestas y no reconoce que el memorándum fue un gran fiasco para esta región", ha señalado, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

En su opinión, es inexplicable que la Consejería haya perdido dos meses desde que recibió las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista hasta que ha vuelto a convocar al resto de grupos. "Queremos saber la posición el Gobierno regional en este tema, ya que no aparece en la documentación que hemos recibido, e instar al Ministerio a resolver, porque creemos que es quien tiene la responsabilidad de poner en marcha las soluciones al déficit hídrico de la Región de Murcia", ha indicado.

Según González Tovar, hay muchos temas urgentes que deberían estar ya poniéndose en marcha, como el decreto de sequía, "del que el PP sigue pidiendo prórrogas en el Congreso y no ve la luz"; los bancos públicos de agua, "que tiene que coordinar el Gobierno de España y que tampoco avanzan"; el tema de las desalinizadoras y la fijación de un precio del agua desalada para los agricultores, y solucionar el problema de los pozos del Campo de Cartagena, entre otros.

"Se trata de posibles soluciones que el PSOE apoyaría e impulsaría y que tendrían que ir todas englobadas en el Pacto Nacional del Agua, puesto que el problema del agua es nacional. Nosotros podemos tener nuestro posicionamiento político, pero las cuestiones técnicas y de solución de fondo tienen que proporcionarlas los gobiernos", ha añadido.

"Los socialistas queremos seguir con buena voluntad, con disposición al acuerdo, pero con juego limpio y teniendo muy claras las soluciones para la Región de Murcia", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Murcia.