El documento "entero" de los Presupuestos de 2018 estará listo a finales de noviembre o principios de diciembre

El documento "entero" del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018 estará listo a finales de noviembre o principios de diciembre, ha anunciado este lunes el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, quien ha dado por "casi seguro" que el techo de gasto se remitirá al Parlamento antes del 8 de octubre.

Ha comparecido en Comisión de las Cortes autonómicas para informar sobre los proyectos del Departamento en lo que queda de legislatura, a propuesta del grupo popular, y de las últimas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a petición propia.

En su intervención, Fernando Gimeno ha recordado que "si no se aprueba el techo de gasto, difícilmente" se podrá presentar el proyecto de ley presupuestaria, subrayando que incrementarlo "permitirá seguir aplicando políticas sociales". Ha comentado que el 25 por ciento de la paga extra de los funcionarios correspondiente a 2012 se pagará en el primer trimestre del año próximo.

Ha precisado que "las primarias no tienen nada que ver" con la presentación del techo de gasto y ha asegurado que "a todo el PSOE le parecerá perfecto".

Gimeno ha avanzado que el de 2018 será el Presupuesto "más cómodo" de esta legislatura y, de hecho, "ahora estamos mejor" y la Comunidad Autónoma puede producir más gasto. Ha negado cualquier "victimismo" por parte del Ejecutivo.

El consejero ha recordado que "ni ahora ni el primer año -de mandato- teníamos garantizado tener un Presupuesto", insistiendo en que será "el más cómodo para ser aprobado" en beneficio de "una política de izquierdas", con "más sanidad, más educación y más servicios sociales", que "son los compromisos que asumimos en la investidura", añadiendo que "hasta los grupos centristas lo pueden aprobar", tras lo que ha advertido de que "el Estado no nos da nada", sino que "nos toca lo que nos toca y el Estado no nos regala ni un euro más"

Gimeno ha aseverado que "la solvencia de la Comunidad es total" y que "no va a haber Decreto de no disponibilidad". 2018 "va a ser un año electoral por arriba y por abajo, nos guste o no nos guste", ha agregado.

"Lo que hemos hecho es resolver el boquete que había cuando llegamos al Gobierno y, además, crecer", ha dicho el titular de Hacienda, quien ha resaltado que este año hay un superávit presupuestario de 67 millones de euros, de forma que la situación, ahora, es "totalmente diferente" respecto de la 2015, el primer año de la legislatura.

También ha considerado que "la regla de gasto tendrá que cambiar" y ha apuntado que otros países de la UE la aplican de forma distinta. El déficit "no es ya el problema más preocupante".

AUTOBOMBO

Por su parte, el diputado del PP Antonio Suárez ha echado en cara al consejero que la "hoja de ruta" del Gobierno de Aragón ha sido "el victimismo", y que carece de programa político, afirmando que la gestión se ha basado en un "trípode": "El Gobierno anterior tiene la culpa de todo y arrasó Aragón; el autobombo y que lo que este Gobierno no puede arreglar es culpa de Rajoy".

Los impuestos han sido "la guinda del pastel", ha lamentado el diputado del PP, haciendo hincapié en que pese a la subida fiscal "los servicios no tienen ese reprís

que quieren dar". Ha advertido de que "el impuestazo afecta a las clases medias", especialmente la subida del gravamen sobre sucesiones y donaciones. Se ha quejado de que el Ejecutivo PSOE-CHA haya eliminado la Unidad de Control del Gasto Público.

Desde Podemos, Héctor Vicente ha preguntado a Gimeno si Aragón seguirá viendo "comprometidas" las infraestructuras de sanidad y educación por la "incapacidad" de ejecutar los Presupuestos y si los Presupuestos de 2018 llegan "con grandes agujeros para crear la ilusión de que podemos cumplir con el objetivo de déficit".

En representación del PSOE, Alfredo Sancho ha negado cualquier victimismo por parte del Ejecutivo y ha opinado que el "rumbo" de la Consejería es "adecuado", animando a "recuperar la senda presupuestaria y la calidad de los servicios públicos".

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha anunciado que "de entrada", este Grupo no apoyará el techo de gasto ni las modificaciones presupuestarias y ha alertado contra la "fiesta" del Gobierno en la que "lo único que hace es gastar".

La parlamentaria del PAR, Elena Allué ha planteado que los "mantras" del Ejecutivo "no se van cumpliendo", espetando al consejero que no tiene programa de gobierno. "Ustedes han gestionado poquito" debido a los "conflictos con sus socios, las innumerables riñas y discusiones", ha dicho.

Por parte del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha opinado que "Suárez ha querido hacer un Debate sobre el estado de la Comunidad subsidiario". "El consejero ha querido cumplir la estabilidad más aún que los neoliberales, ha opinado.

NORMA SOBRE EL DÉFICIT

En su segunda comparecencia, Fernando Gimeno ha propuesto elaborar, en función del gasto que ocasionan los servicios públicos que prestan las comunidades, una norma reguladora sobre la distribución del objetivo de déficit, que en 2019 deberá alcanzar, en las comunidades autónomas, el 0,1 por ciento, rechazado la distribución "vertical" del mismo.

Ha avanzado que mientras haya déficit aumentará el endeudamiento y que este último está a punto de disminuir. "Si tenemos más ingresos no me los voy a poder gastar", ha apuntado, explicando que parte del aumento de ingresos se tendrá que destinar a reducir el déficit.

Sobre el pago de proveedores, Gimeno ha estimado que "se podría empeorar" el periodo medio de pago a proveedores en 30 días. Cualquier retraso de facturas conlleva un incremento de coste financiero, por ello "hay empresas que les sale mejor no cobrar en plazo, ya que tienen beneficio por nuestro impago", ha añadido.

Desde el PP, Antonio Suárez ha manifestado que "el Gobierno de España ha flexibilizado los objetivos de déficit para facilitar la gestión de las comunidades". "Tiene, ha tenido y tendrá usted más dinero", ha comentado en este sentido, añadiendo también que "la liquidación de 2015 le da 37 más".

El socialista Alfredo Sancho ha recordado que esta comparecencia deriva "de un compromiso del consejero que se ha venido cumpliendo". "Más si cabe hay que recordar que un mes se celebraron tres consejos y el periodo de sesiones había concluido", ha añadido, agradeciendo al consejero las explicaciones.

"Redundan en un modelo que nos ha traído hasta aquí", ha criticado desde Podemos Marta de Santos, porque, para ella, "las políticas que aplicaron se están desmintiendo por sí mismas". Así lo ha trasladado a los grupos de la oposición, calificando estas actuaciones como "austericidio".

La diputada del PAR Elena Allué ha calificado la situación financiera del Gobierno como "harto complicada". "Ha habido un verdadero caos presupuestario y un desastre de gestión con cierto descontrol del gasto", ha añadido en este mismo sentido.

Por parte de Ciudadanos, Javier Martínez ha asegurado que su formación "no entiende el centro como una cuestión de postureo sino como de coherencia".

Para Gregorio Briz (CHA), encargado de posicionar al Grupo Mixto, "se están cumpliendo parte de los objetivos planteados y es una buena noticia".

EXPEDIENTES PRESUPUESTARIOS

La Comisión de esta mañana también ha servido autorizar cinco documentos económicos presentados por el Ejecutivo en forma de expedientes de gestión presupuestaria.

Estas propuestas suman más de cuatro millones de euros y corresponden a los Departamentos de Sanidad, Economía y Vertebración del Territorio, en forma de plurianuales, Desarrollo Rural, como modificación de crédito y con el voto en contra de PP y Ciudadanos, y Hacienda, en este caso para aval.

