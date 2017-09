Feijóo acusa a los alcaldes de las mareas de usar su cargo para pedir "referendos"

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado a los alcaldes de las mareas que usen su cargo para "pedir referendos independentistas" y no para "ejercer sus funciones", durante la celebración de una 'pulpada' organizada por los populares herculinos.

En este acto, ha reivindicado un PP "vivo" y con "muchas ganas", al tiempo que ha defendido que los populares deben construir un proyecto basado en la unión y que "sume y no reste".

"Cuantos más coruñeses se suban a este barco, más posibilidades tendremos de triunfar", ha dicho de cara a las elecciones municipales de 2019.

Así, ha reclamado a los simpatizantes de esta formación que intenten atraer a todos aquellos que piensen que esta ciudad "puede ser mejor" y que crean que "las mareas de Podemos están dándole un rumbo equivocado".

Al respecto, ha contrapuesto la "parálisis" que, según ha dicho, hay en la ciudad por la gestión de la Marea Atlántica con una Galicia "que sigue avanzando".

"Podemos poner fin a esta justicia", ha expuesto Feijóo ante los asistentes, animando a diseñar "una propuesta activa" para recuperar la Alcaldía en la ciudad herculina.

"MAREA NEGRA"

Por su parte, la presidenta local del PP de A Coruña, Beatriz Mato, se ha comprometido a "trabajar más que nunca" para acabar con la "marea negra" que, según ha dicho, hay en la ciudad desde la llegada de la Marea Atlántica.

En un acto que ha contado también con la presencia del presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, Mato se ha mostrado

"convencida" de que los coruñeses "no merecen" un ejecutivo local como el actual.

"La gente dirá 'no más' a un gobierno municipal que incrementa el paro y que recorta las ayudas sociales o que castiga a los que piensan de manera diferente", ha sentenciado. Para lograrlo, Mato ha asegurado que el PP busca ser "el altavoz de todos los coruñeses".

Por su parte, Diego Calvo ha asegurado que, con la gestión de la Marea Atlántica, la ciudad "se está quedando atrás y no porque no tenga potencial, sino porque no está en las manos adecuadas". "El balance de los dos años de Ferreiro en María Pita es sencillo: lo que estaba mal ahora está peor y lo que estaba bien ahora está mal", ha apuntado.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.