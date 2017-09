Un pasajero se queja a Renfe por viajar gratis de Ferrol a Ribadeo

En algunas estaciones de Renfe españolas, sobre todo más antiguas, la falta de seguridad o de entradas con billetes hace que muchos viajeros puedan colarse en el tren para viajar gratis.

Es el caso de el trayecto de Ferrol a Ribadeo, del que se hace eco La Voz de Galicia. Uno de los pasajeros que hace el viaje habitualmente, ha denunciado a la empresa ferroviaria por que no le hayan cobrado.

José María Lorza Rodríguez cuenta al diario que cuando llegó a Ribadeo nadie le había pedido el billete por la falta de interventor. Se dirigió entonces al puesto de información de la estación para pedir la hoja de reclamaciones.

"A mí el billete me cuesta dos euros. Pero si no se cobra, si se traslada a los viajeros en taxi o bus, como me tiene pasado a mí en alguna ocasión, ¿cuánto tiempo vamos a seguir teniendo tren? Es un servicio fundamental para esta zona, pero gestionado así, ¿cuánto va a durar?", destaca al portal

El pasajero ha querido con esta denuncia quejarse del abandono de este trayecto y defender el uso del transporte público.

