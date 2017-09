Cs califica el discurso de Lambán de "mucho ruido y pocas nueces", tras "dos años perdidos para Aragón"

En rueda de prensa, Gaspar ha considerado que Lambán se ha presentado como un presidente con "falta de liderazgo, de proyecto para Aragón, débil, que no tiene los apoyos asegurados para llevar adelante todos los proyectos que ha desgranado".

A su entender, Lamban, en vez de "hablar de una inestabilidad inestable, debería hablar de una inestabilidad permanente", si bien Gaspar ha reconocido su "sorpresa" por que el jefe del Ejecutivo haya comenzado su discurso "reconociendo la debilidad de su Gobierno".

No obstante, "una vez que dice todo lo que quiere hacer, lo que no ha hecho en dos años", no es capaz de "hacer guiños a sus socios preferentes de la izquierda" y, "en ocasiones, peca de incoherencia entre lo que dice y lo que hace".

La portavoz de Cs ha sintetizado que ha sido un discurso "con muchas propuestas e ideas, pero poca ejecución real en estos dos años de legislatura", un periodo de "oportunidades perdidas para Aragón" porque "mucho se ha hablado, pero poco se ha hecho, poco se ha ejecutado, gestionado y planificado".

