Ayuntamiento de Valladolid suprime la bonificación para vehículos diésel y la rebaja a 50 y 40% para híbridos y gasolina

Ésta es la única novedad que habrá en las ordenanzas relativas a tasas, tributos e impuestos municipales de cara a 2018, ya que se congelarán y las modificaciones que se harán corresponden a mejoras técnicas, correcciones que no tienen trascendencia o "redondeos" como la tarjeta de la ORA, que en lugar de 34,7 pasará a costar 35.

Así lo ha explicado el concejal de Hacienda y Promoción Económica de Valladolid, Antonio Gato, quien ha señalado que a pesar de que el IPC repunta "un poco" todavía no hay datos definitivos por lo que consideran que aún "no es momento" ni siquiera de actualizar al IPC y se "congelan" todos los tributos.

Además de la de vehículos, la única novedad será el precio de la zona naranja de aparcamiento en la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA), en el entorno de San Benito y Mercado del Val, que se establecerá en 1,4 euros en lugar de los 0,7 actuales, con lo que se persigue una mayor rotación, motivo por el que el Área de Movilidad ha hecho esta propuesta.

En cuanto a la bonificación del Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Gato ha recordado que el año pasado se estableció una bonificación del 75 por ciento para todos los vehículos que emitiesen menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro, algo que a petición del Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP).

En concreto, el próximo año se suprime esta bonificación para los vehículos diésel y se mantendrá el 75 por ciento para vehículos eléctricos, dado que se quiere fomentar la movilidad sostenible en la ciudad.

Por lo que se refiere a vehículos híbridos, se reducen para el híbrido que sea compatible con motores que no sean diésel hasta el 50 por ciento, con el fin de "hacer alguna diferencia con el eléctrico".

40% PARA EL RESTO

En cuanto a los vehículos convencionales, de combustión, el motivo de suprimirse en su totalidad la bonificación par el diésel es que además de CO2 hay muchos informes sobre otras emisiones altamente contaminantes. Además, la bonificación se reduce al 40 por ciento para el resto de vehículos que contaminen menos de 120 gramos de CO2 como los gasolina o los Gas Licuado del Patróleo (GLP).

El concejal ha explicado que se ha hecho revisión y reflexión sobre la política de incentivos que quiere el Ayuntamiento y se entiende que el motor diésel no contribuye a una ciudad más limpia con carácter general y por ello no será objeto de bonificación, frente al eléctrico, que es el que no contamina nada.

Estas modificaciones permitirán al Ayuntamiento recuperar 200.000 de los 500.000 euros que se perdieron en 2017 con motivo de la bonificación, pero ha aclarado que la económica no es la motivación, sino la medioambiental y de calidad del aire en la ciudad.

Por otro lado, el impuesto sobre la plusvalía no se ha modificado a la espera de los cambios legislativos en España y mientras tanto se ha establecido un protocolo para no liquidar el impuesto a quien corresponda y esté avalado por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, para no pagar este impuesto, que es una autoliquidación, habrá que acreditar la pérdida de valor del terreno, que es lo que se contempla en la sentencia. Por el momento, el Consistorio tiene unas 400 peticiones, la mitad correspondientes a dos empresas con muchos inmuebles, que ya se han analizado individualmente y se ha empezado a pedir la acreditación del valor del terreno.

Gato ha señalado que están a la espera y "deseando" que el Gobierno central modifique la ley porque todos los ayuntamientos se encuentran en un "nivel de inseguridad enorme", ya que no saben cómo va a afectar, si la reforma será de calado, se suprimirá el impuesto o se matizará. El concejal ha concretado que no se sabe cómo afectará, lo que dificulta calcular los ingresos para elaborar presupuestos.

