El PAR reclamará a Lambán que priorice el futuro de Aragón "sobre todas las cosas"

Así lo ha señalado en una nota de prensa, con motivo de la celebración este miércoles y jueves del Debate sobre el estado de la Comunidad, en el que el discurso del PAR será el de un partido "garante de estabilidad", como ha hecho "en todos los Gobiernos de los que ha formado parte".

A su entender, esta es necesaria "como garantía" de un Ejecutivo "para definir líneas de actuación política", así como "el diálogo y el acuerdo de amplia base para sacar adelante proyectos que contribuyan a la consolidación del crecimiento".

Aliaga ha esgrimido que "sin crecimiento no hay recursos públicos y sin recursos públicos el estado del bienestar se desmorona" y por eso su grupo tiene como objetivo desde el primer día de esta legislatura "contribuir con sus propuestas a la reactivación de la economía y a la creación de empleo para garantizar las políticas sociales y la riqueza en Aragón".

El dirigente del PAR ha opinado que este Gobierno vendió "la estabilidad de la izquierda" y, sin embargo, "ha sido y es un Gobierno inestable".

Asimismo, ha reclamado liderazgo en la economía, "más políticas sociales y cintura política para llegar a acuerdos desde la moderación, sin exclusiones ni radicalismos en beneficio de la mayoría de los aragoneses", todo desde una oposición constructiva "centrando políticas".

APOYO

El líder del PAR ha indicado que desde el Partido Aragonés "no contribuiremos a la crispación ni a la política del no por el no" y por eso su grupo apoyará todas aquellas iniciativas que hagan crecer a la Comunidad "vengan de donde vengan, de la izquierda o de la derecha". También ha instado a pensar "en mayúsculas y ejercer la política con mayúsculas".

Según ha dicho, "estamos en política para servir y no para servirnos" y ha advertido de que los procesos internos de los partidos "no deben afectar a las instituciones".

Sobre la nueva "la nueva financiación autonómica", Aliaga ha defendido que si no mejora, Aragón "no solucionará sus carencias estructurales".

En este punto, Aliaga ha recordado el "obligado cumplimiento" del Estatuto como Ley Orgánica, que dice que "se pondere el territorio, la baja densidad, la orografía y el carácter fronterizo, y se ponga en marcha un acuerdo económico-financiero bilateral entre Aragón y el Estado", ha recalcado.

El dirigente del PAR ha subrayado que su grupo "ha presentado más iniciativas que nunca, priorizando siempre las políticas sociales, la sanidad, la educación, el crecimiento económico y empleo, la vertebración del territorio y la defensa del autogobierno".

