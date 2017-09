Aurelio Belando presenta su candidatura a la Secretaría General del PSOE-Aragón para dar el protagonismo a la militancia

En declaraciones a los medios de comunicación, Belando ha explicado que no comparte la idea de que tenga que ser la misma persona quien presida el Gobierno de la Comunidad y ocupe la Secretaría General del partido, sino que "tiene que ser un engranaje entre el partido, el gobierno y la sociedad" en el que los militantes sean "miembros activos" y la sede de la formación sea un espacio abierto para ellos.

Belando ya presentó su candidatura a la secretaría general nacional y ha manifestado su disposición a debatir con los otros dos candidatos en estas primarias, para incidir en que su proyecto pasa por "dar el protagonismo a la militancia, que tiene que estar comprometida con el proyecto porque es la mejor manera de llegar a la sociedad".

Ha estimado que reunir 800 avales en este proceso "tampoco es tanto", agregando que, en todo caso, desea explicar su propuesta a los militantes socialistas porque "se pierden todas las canastas que no tiras y si no me presento no tengo nada".

El candidato ha deseado que se produzca "un debate sereno" entre los diferentes candidatos, indicando que su proyecto se puede conocer en el blog '3 navegantes', si bien ha dicho que "las necesidades de las tres provincias las deciden los compañeros, hay que hacer un mapa de esas necesidades y llevar a cabo las políticas". "El partido es un instrumento de cambio desde la militancia hacia la sociedad", ha concluido.

