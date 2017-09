Más de 200 agentes de Policía Local garantizarán la seguridad en la Romería de la Fuensanta

Para ello serán necesarios 84 policías, 16 radiopatrullas y una grúa. También estará presente el Servicio de Bomberos, Agentes medioambientales y Protección Civil.

El día de la Romería, el 12 de septiembre, el Servicio de Policía Local estará dispuesto para la escolta procesional Virgen de la Fuensanta, el control de tráfico y vigilancia en la ciudad, y el control de tráfico y vigilancia en la zona del Santuario y accesos. Para ello se dispondrá de 208 Policías, 26 radiopatrullas, 32 motocicletas y 3 grúas.

Junto a la explanada del Santuario de la Fuensanta se instalará, desde la madrugada del 12 de septiembre, una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano de la Policía Local de Murcia.

El Servicio de Bomberos ubicará una unidad entre el Santuario y los Teatinos, frente al antiguo Seminario, y otra en la explanada del Santuario. La Cruz Roja se encontrará instalada en la explanada del Santuario y en el cruce de carretera del Valle a la subida a los Teatinos.

Por su parte, Protección Civil montará un servicio desde las 6 hasta las 20 horas, con 75 personas y 9 vehículos. Este año, además, Protección Civil instalará dos hospitales de campaña, uno en el cruce denominado El Labrador, concretamente en la Finca de la Cierva, con 25 miembros de personal sanitario y 1 ambulancia de soporte vital básico y el otro en el cruce de los Teatinos.

El Servicio de Rescate, se ubicará junto a Bomberos, en el punto frente al antiguo Seminario, y estará compuesto por 8 personas mientras que el servicio de autobuses, en relación con la Romería, tendrá su parada en la ciudad, en Alameda de Colón, y en Algezares, en la calle Pintor Antonio Roca Martínez, desde donde regresarán una vez que la Virgen haya iniciado la subida al Santuario.

CORTES DE CALLES

Con motivo de la Romería al Santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta, el martes, día 12, quedarán cortadas al tráfico las siguientes vías, sin perjuicio de posibles cortes o restricciones de tráfico durante la noche, víspera de la Romería en Carretera de Algezares e inmediaciones.

Los accesos al Santuario desde Algezares (desde el Centro de Salud), y desde el cruce de la Urbanización Los Teatinos, quedarán totalmente cortados al tráfico (excepto residentes) a partir de la tarde/noche del día anterior, lunes día 11.

La carretera que une la plaza de El Charco, en Santo Ángel, con Algezares, corte total, desde las 7.00 horas. En sentido inverso, es decir, desde Algezares hacia la Alberca, desde las 8.00 horas.

El tráfico volverá a permitirse, en esta zona, cuando la comitiva procesional se encuentre en el interior de la C/ Subida al Santuario de la Fuensanta, y la afluencia de público en las inmediaciones lo permita. Habitualmente durante la tarde.

En la pedanía de La Alberca, la subida a El Valle (desde el cruce acceso al Valle Perdido), a partir de las 7.00 horas. La MU-302, a la altura de la gasolinera de Los Garres en sentido de esta población hacia Algezares, a partir de las 8.00 h. excepto autobuses, que llegarán hasta la iglesia de Algezares.

CONSEJOS A LOS ROMEROS

La Policía Local ha ofrecido una serie de consejos para que todo transcurra con normalidad. A los peatones les pide que se cruce siempre por los pasos de cebra; cuando cruce una calle hágalo en línea recta y no diagonalmente.

Igualmente, al cruzar se debe asegurar que los conductores se han percatado de su presencia, llevar especial cuidado al caminar por la noche, y si se es un conductor que se apea del vehículo, por una avería o accidente, se deberá usar los chalecos reflectantes obligatorios y señalizar en su caso la ubicación del vehículo.

En caso de accidente de tráfico, se debe mantener la calma, quitar las llaves de contacto y señalizar y avisar a los servicios de emergencias. Si no hay heridos o los daños materiales son de escasa cuantía, intente siempre cumplimentar un parte amistoso, manteniendo un comportamiento cívico y de respeto. Para más información se puede contactar con el Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia en el teléfono '968277901'.

Por otro lado, el respeto de las normas de circulación es muestra de civismo y educación, y genera calidad de vida y bienestar. Por ello, no se debe estacionar indebidamente, ni circular con vehículos que sobrepasen los niveles de decibelios permitidos por la normativa.

En cualquier caso, se debe respetar el medio ambiente, no abandonar vehículos en la vía pública y respetar las limitaciones de velocidad y conduzca con prudencia.

UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO

Los autobuses de servicio público tendrán su parada en Murcia, en la Alameda de Colón, y circularán hasta la calle Pintor Antonio Roca Martínez de Algezares, regresando a Murcia cuando pase la comitiva de la Virgen.

Se recomienda a todos los asistentes la utilización de los transportes públicos, ya que el estacionamiento para vehículos privados es muy limitado. Así, queda totalmente prohibido el estacionamiento en la carretera de Algezares-Los Garres (MU-302).

RESPETE EL MEDIO AMBIENTE

Dada la situación actual de riesgo de incendios forestales en la Región, es necesario hacer un especial llamamiento a todos los romeros para que extremen la prudencia y la responsabilidad, evitando cualquier acción que pueda constituir un peligro evidente en este sentido.

No se debe arrojar ningún tipo de colilla al suelo o encender fuego y no arrojar basura. Respecto a los puestos de venta ambulante, sólo se permitirá su instalación en aquellos lugares que no dificulten el libre tránsito de personas y vehículos de urgencia, y se prohíbe totalmente la instalación de 'discotecas ocasionales' o similares que, con sus elevados niveles de sonido, resultan inapropiadas en una zona forestal.

Finalmente, aconsejan moderar el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el uso del vehículo particular, utilizando el transporte público.Para más información se puede contactar con la Policía Local en el teléfono '968358750'.

