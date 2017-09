Cs dice que las ordenanzas fiscales no solo deben recaudar, sino formar parte de un plan de inversiones

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha señalado que las ordenanzas fiscales "no solo son para recaudar, sino una herramienta que debe formar parte de un plan de inversiones que ya se propuso hace más de un año" y que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) "no convierte en realidad", ha criticado.

Sara Fernández ha precisado que en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no residencial no comparte "el plan de aplicar el tipo de gravamen a inmuebles con un menor valor catastral", que sería bajar del millón de euros actual a los 800.000 euros, al argumentar que "no incentiva la actividad económica".

En rueda de prensa, Sara Fernández ha dejado claro que el objetivo "no tiene que ser subir los impuestos, sino incentivar la creación de riqueza y desde el Ayuntamiento se tiene que hacer una labor proactiva para que Zaragoza sea un polo de atracción de empresas que ZEC no hace".

Sobre el IBI residencial ha avanzado que Cs propondrá una bajada para compensar las bonificaciones que se tuvieron que retirar en 2016 y ha confiado en que el Gobierno de la ciudad "dé un paso significativo en el impuesto de plusvalía y se modifique la ordenanza para no cobrarlo en caso de decremento del valor del terreno, como se ha estado haciendo y que es inconstitucional".

Otra petición de Cs es aumentar los valores catastrales para acceder a las bonificaciones en caso de 'mortis causa' porque "la mayoría no deberían pagar este impuesto de plusvalía" y también reclama bajar el tipo de gravamen general, que es el 30 por ciento, "el más alto que permite la ley y es momento de pasar a los hechos" ha instado a ZeC.

Sara Fernández ha precisado que primero tiene que conocer con detalle la propuesta del Gobierno de la ciudad, pero ha dejado claro que la línea roja de Cs "será el mantenimiento de la presión fiscal". Ha avanzado que presentarán enmiendas para la reactivación económica y la generación de empleo, "porque las pymes y los ciudadanos no tienen que ser los paganos de la mala política del equipo de gobierno".

PRESUPUESTO

Sara Fernández ha recordado que tras la aprobación de las ordenanzas fiscales llegará el turno del proyecto de presupuesto de 2018 y ha instado a ZEC a que cumpla los plazos legales porque prorrogarlo "no beneficia a ninguna ciudad".

Ha apuntado que en breve se aprobarán las conclusiones de la comisión especial de deudas entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón y "se verá a los que defiende los intereses del Consistorio o los propios porque se ha visto la injerencia del Gobierno de Aragón en otras ocasiones".

En el repaso a los asuntos que se retomarán en este inicio de curso ha citado que se abordará el modelo de Policía Local, del que hasta ahora solo se conoce un "proyecto generalista que solo refleja el rechazo a la UAPO y jurídicamente requiere un mayor desarrollo".

A su parecer, la propuesta de ZeC "no otorga las herramientas necesarias a los agentes para hacer su trabajo", por lo que Cs pide "mejorar la formación y coordinación con otros cuerpos de seguridad y afrontar uno de los principales problemas, que es la falta de recursos humanos y materiales".

OTRAS TEMÁTICAS

Sobre el reglamento de Participación Ciudadana, ha dicho tener "serias dudas de llegar a acuerdos porque la propuesta de ZEC complica la toma de decisiones en las juntas de distrito con el nuevo nivel

administrativo de concejos que quiere implantar y aumentar la capacidad

de acción de la juntas de distrito, al tiempo que se da más poder al alcalde para anular las decisiones de las juntas de distrito", lo que a su entender no cuadra con la apuesta por la participación ciudadana.

En cuanto a la movilidad ha insistido en que "sea sostenible" y ha reiterado el rechazo al carril-bici de Sagasta porque no cuenta con "informes previos y sin la información necesaria. Cualquier decisión se tiene que tomar sobre un plan integral", ha remachado.

Sara Fernández ha expresado su alegría porque se retome el concurso original de gestión del servicio de atención telefónica del 010 porque "es la única salida real a la situación de limbo de las trabajadoras y del servicio al que le ha llevado Cubero".

A colación ha dicho que está a la espera de los informes de parques y jardines sobre la municipalización y ha pedido que ZeC "siente a todos los grupos en una mesa de diálogo".

REACTIVACIÓN

"Afrontamos el nuevo curso con ganas de trabajar por los zaragozanos, Cs tiende la mano al gobierno para hacer realidad las propuestas de oposición constructiva y responsable y esperamos un mayor diálogo y también un cambio de tendencia", ha sintetizado Sara Fernández.

Al respecto, ha confiado en que ZEC "no hable solo de la gestión del día a día, sino que escuche las propuestas de Ciudadanos para debatir sobre reactivación económica".

Ha concluido al avanzar que "las decisiones tienen que ir todas encaminadas en un plan para hacer de Zaragoza una ciudad atractiva para las inversiones públicas y la instalación de empresas que generen empleo".

