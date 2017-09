UGT llama a los partidos de la oposición a unirse para forzar al PP a cambiar la subasta eléctrica

El PP "no va a enmendar nada de lo que ha hecho, otra cosa es que los grupos de la oposición se dejen de mirar cada uno para dentro y se pongan de acuerdo para defender los intereses de los demás", ha dicho y apuntado la importancia que tiene la subasta eléctrica, especialmente en Asturias.

"Las empresas hacen inversiones para muchos años y si no saben los costes que van a tener para los próximos años es muy difícil que las programen. Si queremos mantener multinacionales es necesario cambiar el sistema de subasta eléctrica", ha dicho en referencia a que el precio fijado en la subasta es válido únicamente para un año.

El secretario de UGT ha pedido "buscar un acuerdo que permita que tengan garantía para quedarse en Asturias, si no vamos a estar todos los años usando el coste eléctrico como moneda de cambio y poniendo a los trabajadores en situación de incertidumbre" y ha añadido que las propias empresas "también lo usan para jugar con el futuro de las fábricas y su viabilidad y siempre repercute en los trabajadores".

De cara al nuevo curso Lanero ha fijado reivindicaciones laborales centradas en negociar el pacto salarial del próximo año, "y no vamos a permitir que no se suba el salario a los trabajadores"; la mesa del Pacto de Toledo, que "no está funcionando"; la campaña para que ningún trabajador cobre menos de 1.000 euros y un plan de choque contra el empleo, "porque la precariedad es absoluta, hay gran engaño y desfachatez".

